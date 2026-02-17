高市早苗「減稅大禮包」吸5成民意！　支持度飆破72%

▲高市內閣支持率更驚人地連續5個月突破7成大關。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本政壇「高市旋風」持續發酵！根據日本媒體最新民調顯示，首相高市早苗帶領的自民黨支持率已衝上41%，穩坐「一黨獨大」格局。高市內閣支持率更驚人地連續5個月突破7成大關，顯示其強硬的保守路線與經濟政策成功收編右派選民，讓在野陣營陷入空前苦戰。

高市早苗「保守回流」 自民黨支持率破4成奪回失地

根據《日本經濟新聞》與東京電視台於13日至15日進行的民調，自民黨支持率由2025年7月石破茂政權時期的24%慘況，一路逆勢上揚至目前的41%。分析指出，高市早苗確立保守路線後，原本流向國民民主黨與參政黨的右派選民出現大規模「回流」現象。

報導顯示，國民民主黨與參政黨的支持率雙雙走低，分別掉至7%與6%。有趣的是，這兩黨的支持者中，竟有高達8成（國民民主黨）及6成（參政黨）轉向支持高市內閣。

專家分析，高市主張的「積極財政」與強硬外交政策，與這兩黨選民口味極其接近，導致自民黨在眾議院大勝後，成功鞏固了獨大格局。

內閣支持率飆破72% 修憲與減稅成民意火車頭

另一方面，《產經新聞》與富士新聞網（FNN）的聯合民調也開出紅盤，高市內閣支持率來到72.0%，是不分黨派選民眼中罕見的高標。高市早苗的高人氣主要來自兩大政策支柱「推動修憲」與「民生減稅」。

▲日本眾議院大選，自民黨獲得壓倒性勝利。（圖／路透）



民調指出，高達67.1%的受訪者支持高市推動修憲準備，顯示在自民黨取得眾議院2/3席次後，修憲議題已具備強大民意支撐。

此外，自民黨提出的「飲料食品消費稅2年限期歸零」政見，也獲得52.5%的民眾力挺，其中更有超過7成5的贊成者敲碗，希望今年就能立刻上路。

在野合流效應失靈 「中道改革聯合」陷邊緣化危機

相較於自民黨的氣勢如虹，在野陣營則顯得垂頭喪氣。由立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革聯合」，目前支持率僅維持在8%上下，甚至低於去年兩黨合併前的總和，顯示「合流效應」近乎幻滅。

針對新任黨魁小川淳也上任，更有超過8成的民眾冷感表示「政黨形象沒有改變」。對於該黨未來，逾5成日本民眾甚至主張應「重新拆分」回原本的立憲民主黨與公明黨。

高人氣落差：高市早苗「個人魅力」強過政黨

儘管自民黨支持率亮眼，但數據中仍藏有微妙落差。民調觀察家發現，高市內閣支持率始終穩定在60%至70%的高位，但自民黨整體的政黨支持率則徘徊在40%左右。

這顯示高市早苗的個人魅力與施政期待，仍明顯高於選民對自民黨整體的信任度，如何將「首相高人氣」完全轉化為「政黨鐵票」，將是高市接下來鞏固長期執政的關鍵挑戰。