人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

記者邱中岳／台北報導

台北市信義區祈福聖地「松山慈惠堂」在除夕夜2月16日當天迎來盛大的祈福人潮，為領取母娘加持的「丙午年錢母」，大量信眾早早前往排隊，人龍一路蜿蜒至山腳下，場面極為壯觀。廟方當晚準備的1600份錢母已順利發放完畢，預計將在台北燈會點燈當天，在西門燈區放送萬個錢母。

▲松山慈惠堂除夕發錢母，初一到初五再加發財金，燈節加碼萬個錢母。 （圖／總策劃長李瑞彬提供）

松山慈惠堂總策劃長李瑞彬表示，今年特別準備了總計逾2萬個錢母，從點光明燈、太歲燈起即持續發放，旨在保佑信眾平安，2月16日晚間10時新春團拜儀式後，廟方隨即開始發放丙午年錢母。由於參與人數眾多，排隊隊伍一路延伸至山腳，現場預備的1600份錢母也全數被領取。

除了錢母之外，現場亦發放母娘特別指示準備的限量「發財金」，與信眾分享新春喜悅；雖然除夕夜首波發放已告一段落，但母娘的祝福持續不斷，從大年初一至年初六，松山慈惠堂每日持續提供迎財納福的機會：每日三場次分成早、中、晚三個時段，各發放1000份錢母。

李瑞彬表示，從年初一到年初五每日發放丙午年新年錢母、丙午年888份母娘發財金，發放三個時段主要為上午10:30 、下午14:30以及晚上1900，也希望能夠讓前來走春拜年民眾都迎財納福、馬上有錢。

限量發財金的部分，則同步提供每日限量888份發財金（總計8880個），李瑞彬總策劃長透露，在西門町「台北燈節」期間，會準備好一萬個錢母發送給信眾朋友，讓前往賞燈的市民也能領受母娘的保佑。