　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

記者邱中岳／台北報導

台北市信義區祈福聖地「松山慈惠堂」在除夕夜2月16日當天迎來盛大的祈福人潮，為領取母娘加持的「丙午年錢母」，大量信眾早早前往排隊，人龍一路蜿蜒至山腳下，場面極為壯觀。廟方當晚準備的1600份錢母已順利發放完畢，預計將在台北燈會點燈當天，在西門燈區放送萬個錢母。

▲▼松山慈惠堂除夕發錢母，初一到初五再加發財金，燈節加碼萬個錢母。 （圖／總策劃長李瑞彬提供）

▲松山慈惠堂除夕發錢母，初一到初五再加發財金，燈節加碼萬個錢母。 （圖／總策劃長李瑞彬提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

松山慈惠堂總策劃長李瑞彬表示，今年特別準備了總計逾2萬個錢母，從點光明燈、太歲燈起即持續發放，旨在保佑信眾平安，2月16日晚間10時新春團拜儀式後，廟方隨即開始發放丙午年錢母。由於參與人數眾多，排隊隊伍一路延伸至山腳，現場預備的1600份錢母也全數被領取。

▲▼松山慈惠堂除夕發錢母，初一到初五再加發財金，燈節加碼萬個錢母。 （圖／總策劃長李瑞彬提供）

除了錢母之外，現場亦發放母娘特別指示準備的限量「發財金」，與信眾分享新春喜悅；雖然除夕夜首波發放已告一段落，但母娘的祝福持續不斷，從大年初一至年初六，松山慈惠堂每日持續提供迎財納福的機會：每日三場次分成早、中、晚三個時段，各發放1000份錢母。

李瑞彬表示，從年初一到年初五每日發放丙午年新年錢母、丙午年888份母娘發財金，發放三個時段主要為上午10:30 、下午14:30以及晚上1900，也希望能夠讓前來走春拜年民眾都迎財納福、馬上有錢。

▲▼松山慈惠堂除夕發錢母，初一到初五再加發財金，燈節加碼萬個錢母。 （圖／總策劃長李瑞彬提供）

限量發財金的部分，則同步提供每日限量888份發財金（總計8880個），李瑞彬總策劃長透露，在西門町「台北燈節」期間，會準備好一萬個錢母發送給信眾朋友，讓前往賞燈的市民也能領受母娘的保佑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全網6億人在看！　郭富城、王一博「春晚雙天王炸場」38%收視
快訊／好運爆棚！新光三越抽福袋　女爽中52萬鑽戒
快訊／中山北路嚴重車禍！遊覽車撞客運
除夕夜狂放煙火吵翻！　警意外逮到人
奶凍捲免費吃！初一起連發5天
台灣非黑馬「是世界冠軍」　韓媒分析

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

自認很普通、不夠厲害？　不專精也能發展副業賺錢

太平山蹦蹦車女駕駛吸遊客合照　不畏粗重工作「只怕冬天太冷」

快訊／好運爆棚！台中新光三越抽福袋　電商女返鄉爽中52萬鑽戒

死語復興！「跩個258萬」被問為何不是347？　內行人解析曝典故

國道「紫爆」多路段湧車潮　3起事故影響車流

2026開運行動清單　從你的生命靈數看「做什麼」最旺？

鄭麗文法鼓山撞鐘　手中紅繩「突大抖」嚇到！網：馬英九曾拉斷

初一洗頭、洗澡「財運被洗掉」？新手媽1狀況超崩潰　全挺爆

消費滿額送咖啡！西濱快3休息站春節優惠　還可抽iPhone17

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

自認很普通、不夠厲害？　不專精也能發展副業賺錢

太平山蹦蹦車女駕駛吸遊客合照　不畏粗重工作「只怕冬天太冷」

快訊／好運爆棚！台中新光三越抽福袋　電商女返鄉爽中52萬鑽戒

死語復興！「跩個258萬」被問為何不是347？　內行人解析曝典故

國道「紫爆」多路段湧車潮　3起事故影響車流

2026開運行動清單　從你的生命靈數看「做什麼」最旺？

鄭麗文法鼓山撞鐘　手中紅繩「突大抖」嚇到！網：馬英九曾拉斷

初一洗頭、洗澡「財運被洗掉」？新手媽1狀況超崩潰　全挺爆

消費滿額送咖啡！西濱快3休息站春節優惠　還可抽iPhone17

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

自認很普通、不夠厲害？　不專精也能發展副業賺錢

一碗抵3天鹽量！火鍋湯底「鈉含量排行」曝　醫：腎臟累翻了

駕駛未禮讓喊冤「視線受阻」　法官打臉：連後車都能看見有人

宋雨琦拿下Tiffany品牌大使！珠寶到運動潮流全點名　成新一代時尚寵兒

香港特首拜年：靈活穩健推動向前

桃園走春「順遊路線」跟著玩　逛老街、廟宇、賞花一次收

太平山蹦蹦車女駕駛吸遊客合照　不畏粗重工作「只怕冬天太冷」

283萬機器人秒殺！搜索量狂飆300%　春晚引爆陸4大品牌訂單翻倍　

詐團假冒AMD執行長誆投資　北市退休男299萬積蓄險泡湯

重現亞特蘭提斯！搶過年商機　義大遊樂世界丟砸7千萬蓋沉浸式設施

【木頭男友出沒警告】女友努力撒嬌　他頭直接轉開XD

生活熱門新聞

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

小姑紅包連2年2100元　網揭含義超棒

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

監理站通知「發6000元獎金」　原因驚呆網：這紀錄超猛

更多熱門

相關新聞

錢母怎麼放才會旺？命理師曝正確擺放方式

錢母怎麼放才會旺？命理師曝正確擺放方式

不少民眾會到廟宇求取「錢母」祈求招財進寶，但錢母究竟該怎麼放，才能真正發揮效果？命理師柯柏成近日在臉書分享錢母正確的擺放方法，提醒錢母是引動財運的象徵，而非憑空變出財富，唯有搭配正確心態、擺放方式與實際行動，才能讓財氣穩定累積。

紫南宮「馬年假錢母」流竄！警查獲434組逮2嫌

紫南宮「馬年假錢母」流竄！警查獲434組逮2嫌

錢母上桌拚手氣　餐飲集團聯名武德宮掀開運商機

錢母上桌拚手氣　餐飲集團聯名武德宮掀開運商機

基隆護國城隍廟發財金　邱佩琳：祝市民新年順遂

基隆護國城隍廟發財金　邱佩琳：祝市民新年順遂

平頭男闖中和民宅偷4600元　連發財金也拿

平頭男闖中和民宅偷4600元　連發財金也拿

關鍵字：

松山慈惠堂錢母發財金燈節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜　牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

初一千萬別洗頭！小孟老師揭14大禁忌

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面