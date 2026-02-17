鄭麗文除夕撞鐘紅繩劇烈狂抖　昔馬英九曾直接扯斷

▲中國國民黨主席鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（圖／翻攝法鼓山YT）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文16日出席新北市金山法鼓山舉辦的「除夕撞鐘‧為世界祈福活動」，但祈福時，鄭麗文手中握的紅線忽然兩度大力抖動，畫面曝光，引發網友熱議。不過，過去前總統馬英九曾在2008年於法鼓山參拜時，不小心把手中的繩子扯斷，當時有人解讀為「不祥之兆」，事後馬英九則解釋，「我是把台灣厄運拉掉，將來開運的時候已經到了」。

鄭麗文昨晚與方丈和尚果暉法師、環境部長彭啓明、考試委員鄧家基等人出席法鼓山除夕撞鐘20週年儀式，活動中一行人共同敲擊最後3響。然而鄭麗文在等待敲鐘時，手中紅繩突然震動，鄭麗文則是緊抓著紅繩、不讓紅繩脫手，不斷換手交握紅繩。

在鐘聲敲下第108響之後，突然間鄭麗文手中紅繩又再度震動，且震動幅度極大，讓旁邊的鄧家基嚇了一跳。事後，鄭麗文手握紅繩時抖動的畫面，引起網友討論。

無獨有偶，2008年法鼓山的紅繩，也曾在前總統馬英九手上扯斷；事後馬英九解釋，當時以為是要用力拉，後來才知道那部份只是一個儀式，所以不小心把繩子拉掉，「代表把台灣的厄運都拉掉了，將來開運的時候已經到了」。