每包要2000元！南韓「壓歲錢行情」翻倍　42%拒給：互不相欠最好

南韓「紅包行情」成為成年人最沉重的經濟負擔。（圖／記者曾筠淇攝）



記者張方瑀／綜合報導

農曆新年本是與家人歡聚的時光，但在南韓，「紅包行情」卻成為成年人最沉重的經濟負擔。根據最新調查，南韓壓歲錢行情正逐年攀升，每包金額已衝破10萬韓元（約新台幣2170元）；面對物價飛漲，更有超過4成的受訪者直言，既然雙方都有壓力，乾脆推行「互不包紅包」的文化。

壓歲錢行情喊漲 10萬韓元成主流

根據《韓聯社》報導，南韓行動支付龍頭Kakao Pay近期針對春節支出進行調查，結果顯示「壓歲錢及各類節日開銷」高居成年人春節壓力來源首位。

數據指出，南韓紅包行情正顯著提升，以2025年為基準，中學生收到的壓歲錢中，佔比最高的分額已從過去的5萬韓元（約新台幣1085元）轉變為10萬韓元。

統計數據顯示，截至2024年，5萬韓元的紅包仍是市場大宗（約39%），略高於10萬韓元的37%；然而到了今年，10萬韓元的佔比已飆升至42%，正式超越5萬韓元，顯示每包超過2000元台幣已成為當前的基本門檻。

景氣冷颼颼 4成受訪者：乾脆不給也不收

面對節節攀升的金額與低迷的景氣，不少民眾對這項傳統開始感到吃力。根據SK Communications時事民調服務「NateQ」針對3892名成年男女的調查，雖然仍有42%的人認為5萬韓元是合理範圍，但令人意外的是，同樣有 42%（1668人）的受訪者選擇「不給也不收」。

與去年同期僅29%的人傾向「互不包紅包」相比，今年比例大幅提升。分析指出，隨著南韓「單身族」與「頂客族」人口增加，大眾對傳統節慶觀念正在改變，加上通膨導致生活壓力劇增，比起維繫傳統，民眾更傾向實務的經濟選擇。

世代觀念差異 20歲族群仍盼5萬行情

不過，調查中也發現世代間的觀念落差。對於尚未達成經濟獨立的20多歲族群來說，仍有45%的受訪者希望壓歲錢能維持在5萬韓元的行情。

SK Communications相關人員對此表示，調查結果反映出大眾在「傳統節慶價值」與「個人現實考量」之間掙扎。隨社會結構變遷，如何在維繫家族情誼與減輕經濟負擔之間取得平衡，已成為南韓現代社會過年時的新課題。