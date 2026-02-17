過年聊天差點被問結婚沒！他1句話「長輩自己吵起來」全笑翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

過年讓許多年輕人害怕的，是長輩的靈魂拷問。最近有網友表示，他在家庭聚會上聽著長輩聊天，眼看話題逐漸往自己身上燒，氣氛已經鋪陳到準備問他「有沒有對象、什麼時候結婚？」戰火快要正式點燃前，他靈機一動，突然丟出一句話，瞬間成功轉移焦點，長輩們直接吵成一團，話題引發熱論。

原PO在Threads表示，當時長輩們正在聊天，他坐在一旁默默聽著，卻明顯感覺到話題逐漸往自己逼近，「本來戰火已經快要燒到我身上了」，眼看差不多就要被問「有沒有對象」、「準備什麼時候結婚」，他決定先發制人，突然開口說，「我覺得賴清德執政好像快2年了。」沒想到這句話一出，現場氣氛立刻轉向，長輩們開始各抒己見，場面瞬間升溫。

丟「三話題」長輩秒開辯論模式

原PO表示，他原本只是抱著試試看的心態，沒想到效果超乎預期，「現在吵起來了吵起來了，謝謝清德。」貼文曝光後引發熱議，不少人笑稱這根本是「過年保命神技」。還有人分享類似經驗，表示只要丟出政治、房價或能源議題，長輩們就會自動分成兩派開始辯論，晚輩自然安全下莊。

其他網友紛紛笑噴，「這是開大絕了！要是沒轉移，CD要很久」、「總統瞬間成為完美的背鍋俠」、「問A答B也是被你學到了」、「明明可以選擇逃離現場或保持沉默，但你偏偏要縱火，還在現場看火勢越來越旺，好喜歡」、「賴威廉表示：終究是我承擔了所有。」