國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

19歲情慾妹「一夜激戰2男」懷雙胞胎！驗DNA「2孩竟是不同爸」

▲性愛,正妹,美女,性感。（圖／免費圖庫pixels）

▲19歲妹在同一晚與兩名男子發生性關係，後來懷上雙胞胎，卻不確定孩子是誰的。（圖／免費圖庫pixels）

文／鏡週刊

巴西一名女子同晚與2名男子發生性關係，後來懷上一對雙胞胎，卻沒想到孩子出生8個月後做了DNA檢測，竟發現雙胞胎的爸爸竟非同一人，消息曝光，震驚醫界。對此，專家就透露，這種名為「異父超受孕」的情況，極為罕見，目前在全球僅約20例，堪稱百萬分之一的奇蹟。

綜合外媒報導，巴西戈亞斯州米內魯斯（Mineiros）去年底，出現一起震撼醫學界的罕見案例。一名年僅19歲的女子產下雙胞胎男嬰後，為確認孩子的爸身分，讓自己認定的生父做DNA檢測，卻沒想到雙胞胎竟只有一個與他認定的生父匹配。女子受訪時坦言，原本陪她做檢測的男子，被證實只是t其中一名孩子的父親，「那天晚上我跟2個不同的男人上床，結果2個人都讓我懷孕。」坦言自己也很驚訝。

19歲女子表示，兩名男方目前並未出面，原因是為了避免曝光，加上個人考量，已有其中一名男子願意承擔雙胞胎的父親責任，並在戶籍上將2名孩子都登記為自己的子女。據了解，女子對2名男子分別做DNA檢測，2次都得到相同結論，這對雙胞胎的爸爸確實是不同人。

對此，負責診治的醫師法蘭柯（Dr. Tulio Jorge Franco）表示，這是全球第20起有記錄的「異父超受孕」（heteropaternal superfecundation），雙胞胎雖然共享母親基因，卻來自不同父親並「在不同胎盤中發育」。而堪稱百萬分之一的奇蹟曝光，也引發大眾熱議。


