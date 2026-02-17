　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜發聲優先審軍購特別預算　黃國昌：強化國防是民眾黨重要立場

▲民眾黨主席黃國昌17日早到新莊武聖廟參拜、發放發財金並受訪。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席黃國昌17日早到新莊武聖廟參拜、發放發財金並受訪。（圖／民眾黨提供）

記者蘇靖宸／新北報導

1.25兆軍購特別條例卡關引發美國會議員關切，立法院長韓國瑜與副院長江啟臣昨發布聯合聲明，表示將優先審議國防特別預算相關議案。對此，民眾黨主席黃國昌今（17日）說，強化台灣的國防實力、守護好台灣這個家園，一直是民眾黨非常重要的立場，未來如果美方進一步宣布台灣在自主防衛上面還有什麼新的東西，且已經過美國會通過，民眾黨會站在非常理性的立場，針對台灣國防需要的部分納入一併來加以審查。

立法院16日上午發布一則韓國瑜與江啟臣的中英文聯合聲明，回應美國聯邦參、眾議員聯名致函關心我國國防預算。韓國瑜表示，誠摯感謝各位長期以來對台灣安全與民主韌性的支持與關心，台美友好建立在共享民主價值，以及共同維護印太地區和平穩定的承諾，是雙方關係的重要基礎，是長期的價值夥伴，立法院珍惜且重視台美緊密的合作關係以及美國國會對台灣的堅定支持。

大年初一，黃國昌早上到新莊武聖廟參拜並受訪。對於韓國瑜與江啟臣昨發布聯合聲明，表示將優先審議國防特別預算相關議案，黃國昌表示，強化台灣的國防實力、守護好台灣這個家園，一直是民眾黨非常重要的立場，這也是為什麼民眾黨創黨主席柯文哲競選2024年總統時，是率先提出國防經費必須達到GDP 3%的候選人。

黃國昌說，其實台灣2026年一般年度預算中，國防經費高達9458億，已經超過GDP 3%，而對於美國對台軍購方面，美國國務院目前經過國會通過同意所列出來的武器清單，都納入民眾黨所提出的國防特別條例當中，未來如果美方進一步宣布台灣在自主防衛上面還有什麼新的東西，「他們是已經經過國會通過要出售給台灣的話，那我們也會站在非常理性的立場，針對台灣國防需要的部分納入一併來加以審查」。

媒體也詢問，台北市副市長李四川今凌晨2時許就現身板橋的宮廟，怎麼看李動起來？黃國昌表示，他其實跟「川伯」彼此間有很好的聯繫，「那其實昨天我也跟川伯通電話」，對於新北未來的整個願景、想法，也都敞開心胸，那彼此願意交換意見。

黃國昌說，民主政治就是一場君子之爭，在好的理性、良性競爭下，幫新北市民組成一個最好的團隊，相信這還是新北市民的福祉，他也祝福「川伯」離開台北市以後，接下來在新北市的行程能夠順利。

02/16 全台詐欺最新數據

90 0 2961 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

民眾黨黃國昌國防預算韓國瑜軍購李四川

