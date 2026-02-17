　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

越南人為何超瘦？　醫揭「4大差異」：來台後反而胖爆

越式料理加入大量蔬菜與豆芽，吃起來清爽又無負擔。（取自Pexels）

▲越式料理加入大量蔬菜與豆芽，吃起來清爽又無負擔。（取自Pexels）

圖文／鏡週刊

越南近年被媒體稱為「亞洲最瘦的國家之一」，肥胖率僅約5.7％，與台灣成人超過一半過重、肥胖的情形形成強烈對比。家醫科醫師安欣瑜分享，她在越南實地觀察後發現，當地人的飲食與生活習慣，正是讓身材維持纖細的重要關鍵。

為什麼越南人吃得多卻不胖？

[廣告]請繼續往下閱讀...

安欣瑜指出，越南街頭最常見的河粉、春捲、涼拌菜，都以大量蔬菜、香草、豆芽與海鮮組成，食材新鮮、低油低糖、熱量密度低，吃起來清爽但飽足。越南人飲食非常「原型」，加工食物不多，自然不容易攝取過多熱量。

此外，越南人的餐桌上幾乎餐餐都有湯品。她解釋，喝湯能延長吃飯時間，讓人吃得慢，進而吃得少，也能降低腸胃負擔，「湯湯水水，就是越南飲食的靈魂。」

活動量差這麼多？台越生活型態大不同

不只是飲食，安欣瑜觀察，越南人也動得多、坐得少。從早上騎車、擺攤、搬貨，到晚餐後散步聊天，日常活動量極高。加上當地的食物份量普遍較小、甜飲料攝取不高，自然比台灣人更不容易變胖。

但隨著外送平台崛起、速食品牌增加、上班久坐習慣普及，越南肥胖率近年也開始上升，被聯合國列為肥胖增長最快的國家之一。

來台就變胖？醫師揭常見原因

安欣瑜分享，她的減重門診裡相當多越南患者。「以前在越南只有48公斤，小蠻腰很明顯；來台10年變成68公斤，腰直接變水桶。」原因並非基因，而是飲食型態大幅改變。

她指出，越南人本來每天吃滿桌青菜、魚湯、香草、涼拌菜；但來台後，外食油脂多、甜飲料當水喝，加上工作忙碌、活動量下降，體重自然一路攀升。

安欣瑜強調，減重不是節食，而是回到「越南式飲食」更有效，吃原型食物、多蔬菜香草、湯與飯比例剛好、少加工與甜飲、多動、多笑，才能真正找回健康體態。


更多鏡週刊報導
過年祈求好姻緣！　命理師提醒拜月老3大NG行為
男網戀愛上「25歲蒙面女」喜求婚　婚禮家屬揭真相！現場瞬間失控

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鄭麗文撞鐘紅繩劇震　親回應：與神明互動不足為外人道
快訊／縣長發紅包摔下樓梯！當場無呼吸心跳　送醫急救
撞死名醫！　公車司機判1年半緩刑5年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天北東濕涼「清晨探13度」　後天各地轉乾迎暖陽

明天省道估上午湧現車潮　重點壅塞路段一次看

飛官辛柏毅失聯40天　妻「以他名義做1善事」：讓我帶你回家

割頸案「乾哥被判12年」網喊修法！律師逆風：可能變成毫無標準

越南人為何超瘦？　醫揭「4大差異」：來台後反而胖爆

輸到脫褲！過年打麻將「5大禁忌」一踩雷手氣秒變差

淡水賞櫻＋香草手作　滬尾農場推週末食農體驗一路玩到3月

霍諾德徒手攀2樓「4人張手護駕」 網喊侮辱！內行解釋：必要的

「1習俗」被年輕人狂嫌！大票笑了勸保留：才有理由買零食

鈔能力圍爐！火爐旁擺一圈鈔票祭祖　阿伯曝超狂習俗：從小擺到大

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

明天北東濕涼「清晨探13度」　後天各地轉乾迎暖陽

明天省道估上午湧現車潮　重點壅塞路段一次看

飛官辛柏毅失聯40天　妻「以他名義做1善事」：讓我帶你回家

割頸案「乾哥被判12年」網喊修法！律師逆風：可能變成毫無標準

越南人為何超瘦？　醫揭「4大差異」：來台後反而胖爆

輸到脫褲！過年打麻將「5大禁忌」一踩雷手氣秒變差

淡水賞櫻＋香草手作　滬尾農場推週末食農體驗一路玩到3月

霍諾德徒手攀2樓「4人張手護駕」 網喊侮辱！內行解釋：必要的

「1習俗」被年輕人狂嫌！大票笑了勸保留：才有理由買零食

鈔能力圍爐！火爐旁擺一圈鈔票祭祖　阿伯曝超狂習俗：從小擺到大

明天北東濕涼「清晨探13度」　後天各地轉乾迎暖陽

夫「賣妻當性奴」！她遭120男嫖客蹂躪　瑞典爆3年性剝削慘案

明天省道估上午湧現車潮　重點壅塞路段一次看

「與神明互動不足為外人道」　鄭麗文親回法鼓山撞鐘紅繩劇震

新買椅墊放機車腳踏墊　新北男貪小便宜隨手摸走遭法辦

飛官辛柏毅失聯40天　妻「以他名義做1善事」：讓我帶你回家

割頸案「乾哥被判12年」網喊修法！律師逆風：可能變成毫無標準

越南人為何超瘦？　醫揭「4大差異」：來台後反而胖爆

大年初一不能洗頭、煮飯？　陸網傳「年俗禁忌」專家揭祕

年菜加蔬果！豐盛少負擔　蘇清泉力推屏東水果蓮霧、棗子

【木頭男友出沒警告】女友努力撒嬌　他頭直接轉開XD

生活熱門新聞

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

小姑紅包連2年2100元　網揭含義超棒

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

更多熱門

相關新聞

韓援啦啦隊朴昭映撞臉瀨戶環奈！網驚：根本雙胞胎

韓援啦啦隊朴昭映撞臉瀨戶環奈！網驚：根本雙胞胎

職排TPVL桃園雲豹飛將啦啦隊「桃氣女孩」，去年邀來韓職三星獅啦啦隊隊長朴昭映，合體金佳垠、朴星垠共組「桃氣三本柱」。在南韓擁有高人氣的朴昭映來台後很快引起關注，其中有人發現，朴昭映根本撞臉日本AV新門面瀨戶環奈。

連吃2天燕麥即可「有效降壞膽固醇」！正確吃法曝

連吃2天燕麥即可「有效降壞膽固醇」！正確吃法曝

「跩個258萬」被問為何不是347？內行人曝典故

「跩個258萬」被問為何不是347？內行人曝典故

跟著台積電發財！　他發現「1差異」晉身上市老董

跟著台積電發財！　他發現「1差異」晉身上市老董

台積電還沒宣布熊本地價先飆2倍　台灣建商狂掃6000坪

台積電還沒宣布熊本地價先飆2倍　台灣建商狂掃6000坪

關鍵字：

安欣瑜越南人鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面