越南人為何超瘦？　醫揭「4大差異」：來台後反而胖爆

▲越式料理加入大量蔬菜與豆芽，吃起來清爽又無負擔。（取自Pexels）

越南近年被媒體稱為「亞洲最瘦的國家之一」，肥胖率僅約5.7％，與台灣成人超過一半過重、肥胖的情形形成強烈對比。家醫科醫師安欣瑜分享，她在越南實地觀察後發現，當地人的飲食與生活習慣，正是讓身材維持纖細的重要關鍵。

為什麼越南人吃得多卻不胖？

安欣瑜指出，越南街頭最常見的河粉、春捲、涼拌菜，都以大量蔬菜、香草、豆芽與海鮮組成，食材新鮮、低油低糖、熱量密度低，吃起來清爽但飽足。越南人飲食非常「原型」，加工食物不多，自然不容易攝取過多熱量。

此外，越南人的餐桌上幾乎餐餐都有湯品。她解釋，喝湯能延長吃飯時間，讓人吃得慢，進而吃得少，也能降低腸胃負擔，「湯湯水水，就是越南飲食的靈魂。」

活動量差這麼多？台越生活型態大不同

不只是飲食，安欣瑜觀察，越南人也動得多、坐得少。從早上騎車、擺攤、搬貨，到晚餐後散步聊天，日常活動量極高。加上當地的食物份量普遍較小、甜飲料攝取不高，自然比台灣人更不容易變胖。

但隨著外送平台崛起、速食品牌增加、上班久坐習慣普及，越南肥胖率近年也開始上升，被聯合國列為肥胖增長最快的國家之一。

來台就變胖？醫師揭常見原因

安欣瑜分享，她的減重門診裡相當多越南患者。「以前在越南只有48公斤，小蠻腰很明顯；來台10年變成68公斤，腰直接變水桶。」原因並非基因，而是飲食型態大幅改變。

她指出，越南人本來每天吃滿桌青菜、魚湯、香草、涼拌菜；但來台後，外食油脂多、甜飲料當水喝，加上工作忙碌、活動量下降，體重自然一路攀升。

安欣瑜強調，減重不是節食，而是回到「越南式飲食」更有效，吃原型食物、多蔬菜香草、湯與飯比例剛好、少加工與甜飲、多動、多笑，才能真正找回健康體態。



