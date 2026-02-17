　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯馬年福袋開賣　頭香徹夜排隊「拚367萬保時捷」

▲▼全聯馬年福袋開賣。（圖／全聯提供）

▲全聯新春福袋初一開賣，民眾姜先生（左）徹夜排隊，連續7年搶到頭香。（圖／業者提供）

生活中心／台北報導

不少業者在大年初一推出大獎福袋，其中全聯馬年福袋今天上午9點全台門市開賣，吸引民眾一早排隊。在大安延吉門市排到第一位的民眾姜先生表示，已連續7年搶下頭香，昨午11點就帶著愛犬到現場排隊，這次特地來排900元的福箱，覺得CP值非常高，還能把小狗狗都放入推車中非常實用方便，很開心又是第一位買到的幸運者。

全聯表示，今年門市充滿年節儀式感，福利熊與大全熊換上喜氣洋洋的過年限定裝扮，驚喜現身大安延吉門市，一邊發送象徵好運的巧克力金幣紅包，一邊熱情與民眾合照互動，讓不少排隊民眾直呼：「太可愛、必拍！」全聯先生也久違現身，穿上金色西裝帥氣亮相，一出場就成為排隊民眾的焦點，許多粉絲紛紛搶著合照留念。

今年全聯祭出全通路大獎額最高的豪華車種作為最大獎，分別為PORSCHE Macan EV（白，市價約367萬元/台），以及Mercedes-Benz GLA 180 摘星版（黑，市價約190萬元/台），讓消費者在過年試手氣的同時，也有機會把夢幻名車開回家。所有抽獎序號將於3月19日晚間8點在「全聯八點檔」節目中，於全聯官方指定數位平台進行直播開獎。

▲▼全聯馬年福袋開賣。（圖／全聯提供）

▲民眾早起排隊到全聯購買馬年福袋。（圖／全聯提供）

★全聯、大全聯馬年福袋

全聯今年主打福袋「稀缺性」，為了提高福袋中獎機率，大幅降低福袋數量，讓頭獎中獎機率提高為去年的1.6倍。

最大獎祭出2台豪華夢幻車款，分別為「PORSCHE Macan EV」白色，市價約367萬元；以及「Mercedes-Benz GLA 180摘星版」黑色，市價約190萬元。

▲▼全聯公布馬年福袋。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯公布馬年福袋獎項，最大獎為PORSCHE Macan EV，市價約367萬元。（圖／記者林育綾攝）

●福袋規格

全聯馬年福袋合作美國戶外生活風格品牌「POLER」，共推出3款：

1.「POLER經典保溫保冷袋組」福袋：售價600元，限量3萬個，每袋含1組抽獎序號。

內容物：包含迷你奧利奧巧克力夾心餅乾（口味隨機）、KIRIN麒麟生茶焙茶、海尼根0.0零酒精、每朝EX黑咖啡、烹鮮鮮調味料、春風一秒抽三層厚手廚房紙巾、益富益力壯乳清蛋白高鈣配方隨手包，並加碼「新春大禮包」，市價約2,976元。

▼「POLER經典保溫保冷袋組」福袋。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯公布馬年福袋。（圖／記者林育綾攝）

2.「POLER休閒多用擴充袋組」福袋：售價600元，限量3萬個，每袋含1組抽獎序號。

內容物：與經典保溫保冷袋組相同，包含多款飲品、零食、民生用品與新春大禮包，整體市價約3,376元，袋款設計不同，適合外出、返鄉、日常使用。

▼「POLER休閒多用擴充袋組」福袋。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯公布馬年福袋。（圖／記者林育綾攝）

3.「POLER 4吋摺疊推車組」福箱：售價900元，限量1萬個，每箱含2組抽獎序號。

內容物：4吋摺疊手推車、2個隨身手包摺疊椅。手推車適合戶外露營、搬運物品、返鄉大量採買使用，採可收折設計，不占空間。「隨身手包摺疊椅」方便攜帶，可當排隊神器，整體市價約5,630元。

▼「隨身手包摺疊椅」方便攜帶，被譽為「排隊神器」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯公布馬年福袋。（圖／記者林育綾攝）

●滿額送發財金

為了讓消費者在大年初一迎來好運氣，全聯特別加碼製作新春到店好禮，凡於初一當天於全聯、大全聯實體門市單筆消費滿500元，即可限量獲得「十全十美發財金」1份，有象徵吉祥好運的紅包與10元發財金，全聯每店限量100份、大全聯每店限量200份，送完為止。

▼初一當天消費滿500元送發財金。（圖／業者提供）

▲▼全聯新春福袋將於2月17日大年初一開賣。（圖／業者提供）

★家樂福2026馬年福袋

家樂福「2026限量馬年福袋」於大年初一（2月17日）上午10點，在全台家樂福量販與超市同步開賣。福袋每袋售價198元，全台限量1.5萬個，內容物為多款熱銷食品，總價值近500元，每袋附贈1張刮刮卡。

▲▼家樂福2026馬年福袋。（圖／業者提供）

▲家樂福「2026馬年福袋」198元，抽88萬金條。（圖／業者提供）

今年家樂福福袋刮刮卡主打「張張有獎」，不會刮到「銘謝惠顧」，希望讓消費者在新年初始就有好兆頭。刮刮卡獎項總價值超過230萬元，共規劃7項大獎，其中最大獎首度送出具保值與增值概念的 「88萬馬年金條」。

家樂福福袋獎項：

頭獎：88萬馬年金條（1名）。
貳獎：ed hardy 行李箱（價值6,888元），共5個。
參獎：ed hardy 保溫杯（價值1,399元），共10個。
肆獎：飛利浦沙龍級護髮負離子吹風機（價值5,320元），共3支。
伍獎：RASTO RS62日系電顯真無線5.3藍牙耳機（價值1,090元），共5個。
陸獎：無敵小棕保濕亮眼組（價值12,320元），共1組。
七獎：花園系列小香禮盒（價值4,200元），共1組。

此外，還有兩款即時獎項，包含「Inlove Café美式咖啡」、「家樂福20元購物金」各7,000名，讓消費者購買福袋後即可立即兌獎，為馬年新春帶來「馬上有獎」的好運氣。

★city’super福袋

city’super將於大年初一推出多款福袋，其中「city’super 限量福袋」售價800元，每袋皆含ROYCE’生巧克力兌換券，商品內容市值回饋達20%以上，並有機會抽中日本KOIZUMI吹風機、500元商品抵用券等好禮。

另一款「ROYCE’限量福袋」售價500元，共2款人氣組合，回饋最高達43%以上，還有機會獲得ROYCE’ KYOTO保冷袋，數量有限，售完為止。

02/16 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

