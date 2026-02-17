言承旭與機器人跳舞！　「史上最密集AI春晚」貓熊、齊天大聖登場

記者任以芳／綜合報導

還記得去年穿著大花襖、舞出東北風的「秧BOT」嗎？今年，具身機器人再度登上馬年春晚舞台，以「武林高手」的姿態大秀十八般武藝，機器人陪伴兩岸三地四大帥「尬舞」，並且上演機器人孫子與真人孫子霸佔奶奶的愛，節目運用AI打造虛擬棚，花樣大翻新，被大陸網友譽為「AI機器人史上濃度最高春晚」，也揭開「中國智造」的科技新篇章。

大陸宇樹科技於今年1月26日官宣成為「中央廣播電視總台2026年春晚機器人合作伙伴」，這也是宇樹第三度與春晚結緣。從2021年牛年機器牛「犇犇」初次亮相，到去年張藝謀執導的現象級作品《秧BOT》。

▲ 央視馬年春晚大秀機器人武術 。（圖／翻攝 央視）

宇樹科技創始人王興興指出，今年機器人在快速奔跑中完成了穿插變陣與武術動作，展現出「高動態、高協同」的集群控制技術，這不僅是全球首次亮相，更為後續機器人在多樣場景的調度奠定了基礎。

在《武BOT》節目中，具身機器人變身「功夫小子」，與塔溝武校的小朋友同台PK。無論是醉拳、雙節棍，還是單腿連續後空翻，招式絲滑連貫。王興興也驕傲的說，這種高難度的武術動作背後是團隊的精心打磨，成功拿捏了傳統武術的剛柔並濟，也向世界展示了中國智造的硬實力。

▲ 言承旭、羅嘉偉與機器人跳舞 。（圖／翻攝 央視）

今年《央視》節目運用智能機器人密度，不只是武術表演，透過跨領域藝人的合體。今年備受矚目的科技主題歌舞節目《智造未來》集結代表兩岸三地的超強卡司陳小春（香港）、言承旭（台灣）、羅嘉豪（澳門）以及第九次登上春晚舞台的易烊千璽（內地）。

四位男神首度跨世代合體，配合現場滿滿的AI與硬核科技元素。節目開場是陳小春、易烊千璽打頭陣，背景深度融合VR眼鏡、北斗導航、無人機集群、製能手表、家居等多項前沿技術。

接著言承旭、羅嘉偉在充滿未來感的光影中現身，兩人俐落的舞步與真人舞群、伴舞機器人一起表演，雖然機器人跳舞較慢，但動作整齊劃一，有種現實與科技融合新奇感。

▲ 陪伴機器與不常來探望ㄚ真人孫子爭寵，演出現代老人寂寞與無奈。（圖／翻攝 央視）

每年讓人期待春晚首先小品《奶奶的最愛》，時隔30年，春晚「初代機器人」蔡明與這群能撒嬌、講笑話的新夥伴重逢。由初創公司松延動力研發的人形機器人，展現了極高的情緒價值與陪伴感。

機器人們不僅能變魔術、與奶奶貼貼，更具備後空翻等爆表技能，讓真人孫子感到焦慮，這也顯示未來大陸決心把機器人應用到生活場景不是說說而已。

另外，《央視》春晚微電影《我最難忘的今宵》中，機器人化身「斜杠青年」，展現了從售貨員到家務保姆的全能助理形象，展現了具身智能深入日常的生活圖景。

▼ 機器人靈活雙手轉動，甚至秀出做家事、摺衣服等細節動作。（圖／翻攝 2026央視春晚）

▲央視今年春晚運用大量虛擬造景。（圖／翻攝 2026央視春晚）

今年春晚首次大規模應用「央視聽媒體大模型2.0」。總台編務會議成員姜文波介紹，「依託該模型，總台發揮了生成式人工智能（AIGC）的實景特效創作能力，讓《賀花神》與《絲路古韻》等節目突破物理限制。」透過AI實時生成水墨國風與未來光影，實現了虛擬影像與實景舞台的無縫銜接。

演播大廳設立了10公尺高的立屏，並透過人工智能驅動的實時互動系統，聯動舞美裝置、燈光與特效。特別是由14組數控翻轉模塊組成的「奔馬」裝置，營造出萬馬奔騰的視覺震撼。此外，120隻沉浸式音箱構建起360°聲場，讓觀眾既能感受《奔騰的海驝馬》的磅礴氣勢，也能細聽雨水的潺潺細流。

2026年《央視》總台春晚不僅是一場AI智能藝術盛宴，更是曬出近年前沿科技的一張成績單，滿滿的AI元素與數位舞台特效，讓機器人世界與現實生活有了「無縫對接」更高的可能性。

▼ 毛絨絨的貓熊是機器貓。（圖／翻攝 2026央視春晚）

今年《央視》分會場讓人驚艷，經典IP與賽博世界的跨界碰撞。在浙江義烏分會場，機器人變身「黑悟空」大聖，腳踏祥雲、金箍棒，威風凜凜從天而將，展現了中式硬核浪漫。

四川宜賓分會場有毛茸茸的機械大貓熊，胖嘟嘟、搖頭晃腦來拜年，甚至走入人群，毛感細緻，讓電視機前觀眾一時之間難辨真假。這些結合AR、XR與數位孿生技術的創意表演，全景式呈現了人形機器人的多元應用場景。

2026年春晚今年主題就是「科技智能舞台效果」，機器人從單純的「功能展示」向「情感互動」與「高動態協作」的轉型。隨著全媒體超高清制播技術與自主研發標準的應用，春晚已成為觀察大陸工業升級與機器人產業發展的重要窗口。