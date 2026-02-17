包1000元給姪子　長輩嫌「單數不吉利！」他收回紅包卻被阻止

▲紅包。（圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

過年除了圍爐團聚，最讓人期待的莫過於「收紅包」，不過，紅包不只是心意象徵，從包法到收法其實暗藏不少細節。有網友表示，包了1000元給姪子，沒想到竟被對方媽媽當場唸「哪有人過年包單數紅包，很不吉利」，讓他滿頭問號。貼文曝光，網友紛紛表示，「收回來改600元」。

包1000元被嫌不吉利



有網友在PTT發文，親戚帶著孩子到家中聚餐，基於禮貌與疼愛，準備1000元紅包給姪子，結果卻被孩子的媽媽責怪，認為過年紅包應該包雙數才吉利，單數金額不妥。這番話讓原PO相當不解，認為1000元明明是整數，也是不少人常見的紅包行情，卻被說成不吉利，「包1000不行嗎？我該回收紅包嗎？」

事後，他打算回收紅包，姪子的媽媽卻回應「不用這麼麻煩啦，下次包雙數1200或2000啦，比較吉利」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「收回來改200」、「1000怎麼就單數了，不爽不要拿」、「1000哪是單數，包600就沒這個問題了」、「沒聽過不能包一千的」、「1000除以二等於五百，可以整除，明明是偶數」、「國小數學沒畢業喔，1000怎麼會是單數」。

民俗專家：1000元是吉祥數字

對於紅包數字爭議，民俗專家廖大乙指出，從道教文化來看，「1」象徵「天」，代表至高、圓滿與開端，是最大的數字；後方三個「0」可對應「天地人」三才合一，也可引申為「精氣神」圓滿充實，寓意身心俱足、整體和諧。因此「1000」在象徵意義上不僅完整，更屬吉祥數字。

他也強調，紅包重點在於祝福與心意，數字只是文化詮釋的一部分。若以千元作為祝福，象徵新的一年圓滿順遂，對收禮與送禮雙方而言，都具有美好寓意。