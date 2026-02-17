超抖！鄭麗文出席法鼓山除夕撞鐘 「手握紅繩劇烈抖動」畫面曝

記者崔至雲／台北報導

新北市金山法鼓山16日晚間舉辦「除夕撞鐘‧為世界祈福活動」，國民黨主席鄭麗文出席參與，不過，鄭麗文在祈福時手中握的紅線忽然兩度大力抖動，鄭的臉色也不是很好，畫面引發網友熱議。

鄭麗文昨晚與方丈和尚果暉法師、環境部長彭啓明、考試委員鄧家基等人出席法鼓山除夕撞鐘20週年儀式，活動中一行人共同敲擊最後3響。然而鄭麗文在等待敲鐘時，手中紅繩突然震動，鄭麗文則是緊抓著紅繩、不讓紅繩脫手，不斷換手交握紅繩。

▲中國國民黨主席鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（圖／翻攝臉書／法鼓山）



在鐘聲敲下第108響之後，突然間鄭麗文手中紅繩又再度震動，且震動幅度極大，讓旁邊的鄧家基嚇了一跳，立刻伸手想扶一把。

從直播畫面於2小時30分05秒可見，在第108響鐘聲敲響後開始，短短的一分鐘內，鄭麗文先是一抹微笑，手中的紅繩突然大力抖動，身體往前傾，在2小時30分31秒左右，鄭麗文的手往下滑，似是抓不住紅繩，2小時30分49秒左右直播畫面進入特寫，鄭麗文手上的紅繩似是又自主抖起來。

▲鄭麗文手中的紅繩突然抖動，身體往前傾，讓一旁的鄧家基嚇一跳，立刻伸手要扶一把。（圖／翻攝法鼓山YT）

國民黨昨天深夜在臉書貼照發文，不少網友在下面留言表示，「抖了超大兩下！」、「不曉得在怕什麼，手抖的厲害」、「鄭麗文突然抖了一下，旁邊的人都被嚇到，但是放慢動作才發現是那條線自己莫名抖動起來」、「抖的很厲害、差點沒跌倒」。