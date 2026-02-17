鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

記者葉國吏／綜合報導

新北市金山法鼓山16日晚間舉辦「除夕撞鐘‧為世界祈福」活動，中國國民黨主席鄭麗文到場參與，與住持果暉法師等人共同敲響第106至108響法華鐘。不過她手握紅繩時突然自主抖動，畫面在網路上掀起討論。

▲中國國民黨主席鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（圖／翻攝臉書／法鼓山，下同）

國民黨在臉書表示，鄭麗文應邀出席法鼓山除夕撞鐘20週年儀式，與法鼓山方丈果暉法師及多名貴賓，一同完成108響中的最後3響。鐘聲低沉悠遠，象徵洗滌過往煩憂，也為世界祈願和平。

手抖畫面瘋傳 網友兩派解讀

不過活動中一段畫面引發熱議。鄭麗文手握紅繩準備敲鐘時，繩索明顯晃動，還出現兩次抖動情況。有網友認為當晚山區氣溫低，可能是天冷所致。

對此狀況，臉書粉專「超譯肖婆」則發文分析，指第一次晃動後她試圖穩住，第二次抖動幅度較大，還讓一旁的鄧家基露出驚訝神情。該粉專也提及，2008年法鼓山紅繩曾在前總統馬英九手中斷裂。

致詞談和諧 強調推行大道

鄭麗文在法會中表示，「春雨綿綿，滋潤大地，也滋潤我們的心田」，盼在新的一年以包容與感恩化解對立。她也提到，作為最大在野黨，國民黨秉持「推行大道，天下為公」理念，期許社會少一分分裂、多一分尊重，為台海與世界和平努力。