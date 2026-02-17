宇樹科技3登春晚！王興興透露「武術機器人」秘辛　預估全球百億產值

記者任以芳／綜合報導

2026年馬年央視春晚再次成為全球科技進步的展示場，多款人形機器人史上最多、最密集集體亮相，展現智能技術的跨越式突破。尤其「首度」與少林寺合作武術表演，整齊劃一地完成了高難度武術動作，展現精準度。宇樹科技創始人王興興指出，今年機器人在快速奔跑中完成穿插變陣和武術動作，這種高動態、高協同的集群控制技術是全球首次亮相，這個動作非常實用，為後續機器人在其他場景集群或單台機器人調度做好了準備。

▲宇樹「武BOT」領軍馬年春晚 全球首創集群變陣驚艷世界 。（圖／翻攝 央視）

宇樹科技於今年1月26日正式官宣成為春晚機器人合作夥伴，該企業表示，「我們榮幸宣布，宇樹科技成為中央廣播電視總台2026年馬年春晚機器人合作伙伴，這是宇樹第三度與春晚結緣。」

宇樹科技創始人王興興也透露，今年機器人在快速奔跑中完成了穿插變陣和武術動作。這種高動態、高協同的集群控制技術是全球首次亮相。「這個動作非常實用，為後續機器人在其他場景集群或單台機器人調度做好了鋪墊」。

從2021年牛年春晚機器牛「犇犇」的初次亮相，到去年由張藝謀導演執導的人形機器人《秧BOT》，2026年宇樹科技的武術機器人再次驚艷全世界。

▲真孫子與機器人孫子爭寵，看似幽默幻想，卻顯示未來老年人陪伴經濟商機。（圖／翻攝 央視）

除了高難度的技術展示，人形機器人在情感互動上也更進一步。比如除夕當晚的央視春晚小品《奶奶的最愛》中，機器人與真假孫子進行大PK，展現出會撒嬌、講笑話等情緒價值，同時還具備變魔術、後空翻等爆表技能。

據了解，該款機器人剛於2月完成股份制，改造人形機器人初創公司「松延動力」攜多款人形機器人登台演出。松延動力方面表示，小品以藝術化的形式，暢想了人形機器人與人類和諧共處的未來圖景，同時盡可能展示了未來機器人可能存在的形態。

去年蛇年央視春晚，宇樹科技機器人以秧歌表演一炮而紅後，馬年春晚成為所有大陸機器人廠商的重要行銷秀場。根據諮詢機構IDC統計，2025年全球人形機器人銷售額約4.4億美元（約135億台幣）。

▲ 機器人武術驚艷全球 。（圖／翻攝 央視）

雖然大陸頭部人形機器人企業年營收多在數億元至10億元人民幣級別，對於這些企業而言，參與春晚舞台的行銷投入仍是一筆絕非小數目的重要投資。

2026年《央視》馬年春晚不僅見證了機器人從「功能展示」向「情感互動」與「高難度集群控制」的演進，更反映了大陸人形機器人產業鏈的集體崛起。

隨著全球銷售規模的擴張，各家廠商透過大型晚會的展示效應，加速落實技術商用化與品牌國際化。未來，隨著技術進一步成熟，人形機器人有望從表演舞台走向家庭與工業場景，開啟人機協作的未來生活。