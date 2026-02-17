英國王室再爆大雷！　2公主隨母「密會艾普斯坦」內幕曝

▲現年37歲的碧翠絲公主與35歲的尤金妮公主。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國王室醜聞風暴越演越烈！安德魯王子與前妻莎拉（Sarah Ferguson）的兩位女兒，碧翠絲公主與尤金妮公主再度被捲入輿論旋渦。最新文件披露，兩位公主當年不僅隨母親與性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）共進午餐，更有電郵顯示，母親莎拉甚至曾向艾普斯坦大談女兒的私人親密生活。

隨母密會性罪犯 檔案揭露公主涉入深度

根據CNN報導，現年37歲的碧翠絲（Princess Beatrice）與35歲的尤金妮（Princess Eugenie）雖然並非代表君主執行公務的王室核心成員，但她們的名字在最新的司法部文件中被提到了數百次。文件顯示，儘管莎拉曾聲稱在得知指控後就與艾普斯坦斷絕往來，但事實卻截然不同。

▲碧翠絲公主、尤金妮公主與母親莎拉。（圖／路透）



紀錄顯示，2009年7月27日，在艾普斯坦因誘使未成年少女賣淫服刑出獄僅5天後，當時分別只有20歲與19歲的碧翠絲與尤金妮，便隨母親前往邁阿密與其共進午餐。更令人尷尬的是，電郵紀錄顯示艾普斯坦疑似支付了三人前往美國的機票費用，共計約1.4萬美元。

「謝謝你當我哥哥」 母親露骨郵件曝光

文件進一步揭露了莎拉與艾普斯坦之間極為親暱的關係。莎拉在一封電郵中感性寫道：「謝謝傑佛瑞（Jeffrey）當了我一直夢寐以求的哥哥。」她甚至在2010年的郵件中直呼對方是「傳奇」，並開玩笑地寫下「乾脆娶我吧」。

最令外界震驚的是，莎拉疑似在電郵中毫無保留地分享小女兒尤金妮的私生活。她在一段對話中告訴艾普斯坦，「不確定，正等著尤金妮從她的『打砲週末』回來！」

▲安德魯王子與前妻莎拉。（圖／達志影像／美聯社）



此外，碧翠絲也被提到曾指導母親如何應對追查艾普斯坦案的記者，顯見兩位公主被捲入此社交圈的程度遠超外界想像。

王室記者：公主處境艱難、關係緊繃

英國《鏡報》王室編輯邁爾斯（Russell Myers）指出，這兩位年輕女性看到自己的名字與性犯罪者連結在一起，肯定感到「極度痛苦」。儘管大眾對她們多有同情，但王室內部與大眾仍存有疑慮，考量到她們與艾普斯坦圈子的距離，難道從未想過向父母提出質疑？

邁爾斯表示，雖然這家人關係一向緊密，但這波揭露無疑讓姊妹倆與父母的關係陷入「嚴重緊繃」。目前兩位公主均保持低調，碧翠絲正專注於其策略諮詢事業，而尤金妮則繼續其在藝術界的職務，兩人正試圖在公眾視線外，安靜地與父母留下的爛攤子劃清界限。