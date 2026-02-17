　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫年初一點燃汽油慘亡！妻救出「3代7口」...90％燒傷搶命中

▲最痛大年初一！台中男吵架疑點燃汽油　妻救出全家7人「夫慘死火海」。（圖／民眾提供）

▲台中市東區一戶民宅在大年初一凌晨傳出火警，一名男子疑似與妻子吵架疑點燃汽油。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市東區樂業路今（17）日大年初一清晨驚傳奪命火警！一處三代同堂的民宅於凌晨4時許突然竄出火舌。據悉，起火前屋內曾傳出激烈的夫妻吵架聲，50歲的劉姓丈夫疑似點燃預備的汽油，隨後3樓房間便陷入火海；43歲的劉妻趕緊叫醒婆婆、小孩及小叔一家等7人逃出屋外，但劉男卻不幸受困火場，被發現時已明顯死亡。

台中市消防局於今日凌晨4時24分接獲報案，指稱東區樂業路一處民宅發生火災。警消獲報後立即出動多個分隊前往灌救，抵達現場時，3樓民宅已經全面燃燒。據初步調查，該戶民宅為三代同堂，平時住有9人，起火點疑似就在3樓的房間內。

據了解，死者為劉男，傷者則是其43歲的劉妻；兩夫妻結婚後育有3名子女，但近期感情不睦，時常發生口角爭執，甚至多次驚動警方上門處理。沒想到在大年初一團圓之際，雙方疑似又爆發激烈爭吵，深夜屋內傳出爆炸聲後即發生火警。

火災發生當下，劉妻第一時間趕緊大聲呼救，叫醒同住的婆婆、小孩及小叔一家等人。然而，當消防隊員撲滅火勢進入搜救時，在3樓房間內發現劉男，但他已明顯死亡；渠女全身3度90%燒燙傷，送醫搶救中。

警方事後調閱周邊監視器，初步排除有不明人士經過或涉案的可能。家屬在現場哀痛不已，原本應是歡喜過新年的大年初一，卻因一場惡火導致天人永隔。至於確切的起火原因，仍有待消防局火調科進一步採證釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南鯤鯓國運籤出爐
5月大親兒丟包　30歲父泣喊：沒錢養小孩
張鈞甯首登春晚「家的味道像空氣」
鄭麗文「紅繩劇烈狂抖」　馬英九曾直接扯斷
3寶媽救出「3代7口」90％燒傷　夫慘死火海
「武術機器人」驚艷全世界！後空翻、雙節棍動作流暢
超抖！鄭麗文法鼓山手握紅繩　劇烈抖動畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

重案回顧／乾哥乾妹一審判9年、8年　法官認2人：已漸能覺察認錯

5月大親兒丟包教養院旁貨車斗　30歲父落網泣喊：沒錢養小孩

初一南下車潮爆量！屏警啟動智慧交控　「一鍵導航」助避壅堵

夫年初一點燃汽油慘亡！妻救出「3代7口」...90％燒傷搶命中

9天偷2次！新北女光顧賣場隨便拿　店員怒報警：真當自己家

快訊／北投洲美快速道路火燒車　駕駛烈焰濃煙中驚險逃命

海龜遭漁網纏住受傷　台東海巡急奔沙灘救援

FB預告團圓飯後殺人！恐怖男嗆：吃飽以免路上餓　闖前女友家砍人

高雄男闖前女友家砍對方家人2傷　裁定羈押

廢死聯盟不演了！　出招反制嗆聲網友

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

重案回顧／乾哥乾妹一審判9年、8年　法官認2人：已漸能覺察認錯

5月大親兒丟包教養院旁貨車斗　30歲父落網泣喊：沒錢養小孩

初一南下車潮爆量！屏警啟動智慧交控　「一鍵導航」助避壅堵

夫年初一點燃汽油慘亡！妻救出「3代7口」...90％燒傷搶命中

9天偷2次！新北女光顧賣場隨便拿　店員怒報警：真當自己家

快訊／北投洲美快速道路火燒車　駕駛烈焰濃煙中驚險逃命

海龜遭漁網纏住受傷　台東海巡急奔沙灘救援

FB預告團圓飯後殺人！恐怖男嗆：吃飽以免路上餓　闖前女友家砍人

高雄男闖前女友家砍對方家人2傷　裁定羈押

廢死聯盟不演了！　出招反制嗆聲網友

快訊／南鯤鯓國運籤出爐　中上上籤「名顯有意在中央」

重案回顧／乾哥乾妹一審判9年、8年　法官認2人：已漸能覺察認錯

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

對沖基金買進亞股規模創10年新高　市場看多氣氛濃

每包要2000元！南韓「壓歲錢行情」翻倍　42%拒給：互不相欠最好

又有台男「在日本詐騙」被逮！　假冒警察騙走1500萬日圓現金

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

過年聊天差點被問結婚沒！他1句話「長輩自己吵起來」全笑翻

AI寫程式工具「軟體介面」爭議　網揭最核心關鍵

請客能招財！日本作家揭「金錢流動」秘訣　只存不花反而卡住

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

社會熱門新聞

快訊／初一死亡火警　台中「透天厝」惡火夫妻1死1重傷

快訊／苗栗除夕夜「大範圍火燒山」　天亮還沒撲滅

廢死聯盟PO文遭灌爆不忍了　出招反制網友

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

恐怖男預告團圓飯後殺人　闖前女友家砍人

桃園「除夕夜」驚傳30起火警！　龍潭延燒超過3小時

國中生插頭香險滑天公爐！換鞋奪冠

閃兵風波／「閃兵一班2」更大咖！陳柏霖、修杰楷5藝人

遭女高中生持刀攻擊　礁溪超商女顧客傷勢曝

女乘客下車放警示標誌遭撞死　肇事駕駛判決出爐

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

考進國安局遭退訓！台大高材生「揭情報員個資」

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

更多熱門

相關新聞

初一走春文昌宮　蔣萬安：大寶今年要會考也要來拜

初一走春文昌宮　蔣萬安：大寶今年要會考也要來拜

今（17日）是大年初一，台北市長蔣萬安一早就到台北市文昌宮等地參拜。蔣萬安致詞時表示，文昌宮是台北最靈驗的文昌帝君，過去唸書的時候，到現在當家長，都常來文昌宮，今年他大兒子也要考會考，他也會帶兒子來參拜；新的一年祝福臺灣風調雨順、國泰民安。隨後蔣萬安也與民眾拍照互動，展現超高人氣。

初一參拜龍山寺　賴清德喊話朝野：開議趕快通過國防預算、總預算

初一參拜龍山寺　賴清德喊話朝野：開議趕快通過國防預算、總預算

快訊／初一死亡火警　台中「透天厝」惡火夫妻1死1重傷

快訊／初一死亡火警　台中「透天厝」惡火夫妻1死1重傷

國民黨2026選情　鄭麗文是個重大變數

國民黨2026選情　鄭麗文是個重大變數

快訊／苗栗除夕夜「大範圍火燒山」　天亮還沒撲滅

快訊／苗栗除夕夜「大範圍火燒山」　天亮還沒撲滅

關鍵字：

台中初一火警

讀者迴響

熱門新聞

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

初一千萬別洗頭！小孟老師揭14大禁忌

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

老公胖到95kg「1月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

美魔女嫁「32歲鮮肉尪」真實年紀引暴動

台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜　牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面