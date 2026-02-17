夫年初一點燃汽油慘亡！妻救出「3代7口」...90％燒傷搶命中

▲台中市東區一戶民宅在大年初一凌晨傳出火警，一名男子疑似與妻子吵架疑點燃汽油。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市東區樂業路今（17）日大年初一清晨驚傳奪命火警！一處三代同堂的民宅於凌晨4時許突然竄出火舌。據悉，起火前屋內曾傳出激烈的夫妻吵架聲，50歲的劉姓丈夫疑似點燃預備的汽油，隨後3樓房間便陷入火海；43歲的劉妻趕緊叫醒婆婆、小孩及小叔一家等7人逃出屋外，但劉男卻不幸受困火場，被發現時已明顯死亡。

台中市消防局於今日凌晨4時24分接獲報案，指稱東區樂業路一處民宅發生火災。警消獲報後立即出動多個分隊前往灌救，抵達現場時，3樓民宅已經全面燃燒。據初步調查，該戶民宅為三代同堂，平時住有9人，起火點疑似就在3樓的房間內。

據了解，死者為劉男，傷者則是其43歲的劉妻；兩夫妻結婚後育有3名子女，但近期感情不睦，時常發生口角爭執，甚至多次驚動警方上門處理。沒想到在大年初一團圓之際，雙方疑似又爆發激烈爭吵，深夜屋內傳出爆炸聲後即發生火警。

火災發生當下，劉妻第一時間趕緊大聲呼救，叫醒同住的婆婆、小孩及小叔一家等人。然而，當消防隊員撲滅火勢進入搜救時，在3樓房間內發現劉男，但他已明顯死亡；渠女全身3度90%燒燙傷，送醫搶救中。

警方事後調閱周邊監視器，初步排除有不明人士經過或涉案的可能。家屬在現場哀痛不已，原本應是歡喜過新年的大年初一，卻因一場惡火導致天人永隔。至於確切的起火原因，仍有待消防局火調科進一步採證釐清。