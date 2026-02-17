　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

除夕夜「晚上12點還在放鞭炮」他被吵醒氣炸！管制時間、地區曝

▲▼艋舺青山宮青山王祭典,宗教信仰,祭祀,傳統習俗,艋岬大拜拜,遶境,暗訪,八家將,陣頭,廟會,遶境,鞭炮,環境污染,噪音,爆竹煙火。（圖／記者李毓康攝）

▲年節期間放鞭炮。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者施怡妏／綜合報導

農曆新年到了，家家戶戶除夕這天都會貼春聯、放鞭炮。有網友表示，因工作性質屬於輪班制，大年初一仍得照常上班，但除夕夜當天晚上12點，住家附近就傳來密集鞭炮聲，讓他難以入睡。事實上，關於燃放爆竹、煙火的規範，通常晚間10時後不得施放，不過考量春節習俗關係，過年期間各縣市會彈性處理。

半夜鞭炮聲不斷　怒問陋習何時消失

有網友在PTT發文，雖然正值春節連假，但他從事輪班工作，大年初一仍需到崗，沒想到住在鄉下，從午夜12點開始就鞭炮四起，聲音持續不斷，讓他幾乎無法休息，氣得怒批「這種陋習到底什麼時候會消失？」

貼文曝光，不少人有同感，「真的超吵，一下就被吵醒」、「不只聲音大，整個都是火藥味」、「我家附近也一路放到凌晨」、「我家這邊已經放半小時沒停過了，被逼著守歲」、「被迫通宵守歲很痛苦」，也有人認為警方在這段時間應該加強巡查與開罰，避免影響他人作息。

不過，另一派網友則緩頰，認為初一深夜屬於傳統吉時，是過年的重要儀式，「不放就沒年味了」、「拜天公本來就要熱鬧一下」、「一年就這幾天，忍忍就過了」、「傳統文化增加一點生活樂趣吧，不然一直上班太無聊了」、「就要拜天公啊，不然怎辦」。

▲▼ 過年發紅包,紅包 。（圖／記者嚴云岑攝）

春節期間管制放寬

事實上，桃園市政府環保局指出，依規定，農曆除夕至初三，以及初九「天公生」與元宵節，凌晨2時至上午8時屬於禁止施放時段。至於其他一般日子，則是晚上10時至隔日上午8時不得燃放爆竹煙火。環保局提醒民眾，開心過節之餘，也要遵守施放時段規定，避免打擾他人休息

除了時間限制外，環保局也強調，部分區域為「全天候禁止施放」，包含學校、圖書館、幼兒園與醫院周遭50公尺範圍內，以及人口密集社區緊鄰的道路或土地內，都不得燃放爆竹煙。違反者依《噪音防制法》，處新台幣3,000元以上、30,000元以下罰鍰。

