今明北台灣濕涼　初三起回暖各地可見陽光

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天是大年初一，東北季風持續影響，北部及東北部整天濕涼，預計影響到明天。初三冷空氣減弱，逐漸回溫，初四水氣略微增多，初五至開工日各地大多可見陽光，要留意日夜溫差大。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今天東北季風影響，北部及東北部有局部降雨，加上中層水氣通過，台中以北也有零星降雨，初三東北季風減弱，氣溫回升，初四水氣再增加，大台北及東半部降雨增多，初五至開工日僅北部及東半部有零星降雨，西半部多雲到晴可見陽光。

▲今天天氣概況。（圖／氣象署提供）

鄭傑仁指出，東北季風影響，目前北部及東半部雲量偏多，基隆北海岸、宜蘭有零星降雨，今天桃園以北、東半部及恆春有局部或零星短暫雨，竹苗、中部地區及南部山區也有零星雨。

他表示，今天北部及宜蘭整天偏涼，高溫18至20度，中部24度，南部28度，台東18至25度，西半部低溫為14至17度，東半部18至20度，各地早晚偏涼。另外，今天台南以北、恆春、澎湖、馬祖、蘭嶼及綠島有平均風力6級、陣風8級機率，提醒民眾留意。

鄭傑仁指出，明天水氣相對減少，上午桃園以北仍有零星降雨，宜花東、恆春整天也有零星雨。初三西半部多雲到晴可見陽光，宜花東及恆春仍有零星雨。初四水氣增多，大台北、宜花東及恆春降雨機率增加，桃園以南多雲到晴。初五至開工日水氣更少，僅東半部有零星雨。

溫度趨勢，他表示，今、明天北部及宜蘭整天偏涼，明天中南部高溫回到22度以上，初三東北季風減弱，逐漸回溫，初四至下周一各地都有22度以上，尤其下周日各地溫暖舒適，要留意日夜溫差大。

另外，他也說，下周日馬祖有低雲或霧，提醒民眾交通往返要留意。