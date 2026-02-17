除夕夜台中近海4.0地震「相當少見」　氣象署：上次為1967年

▲台中市近海昨天晚上7時發生芮氏規模4地震。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

台中市近海昨天晚上7時發生芮氏規模4.0地震，震央在台中市政府西北西方26.0公里處，深度21.6公里，屬於極淺層地震。中央氣象署地震測報中心表示，該區地震相當少見，上次為1967年，發生成因仍與板塊活動有關。

根據氣象署測報資料，震度3級地區為台中市、彰化縣，震度1級地區為苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市。

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，根據歷史資料，該震央周邊過去發生地震次數相當少，上一次為1967年規模5.2地震，深度18公里，發生成因皆與板塊活動有關。

吳健富指出，台灣東部板塊碰撞活躍，導致每年有70％的地震都發生在東部，但這些推擠力量也會逐漸傳到西部，導致地震在西部發生，由於力量都是從東部傳遞而來，因此深度相當淺，都在15至20公里左右。

他表示，昨天台中這起地震為獨立事件，位置及時間都與0403花蓮地震、0121大埔地震無關，附近也沒有明顯斷層。當一個地方長期沒有地震，能量蓄積已久，就可能突然釋放能量，這在台灣各地都有可能發生，民眾平時就要做好防震準備。

另外，今天清晨5時44分台東縣成功鎮發生芮氏規模4.2地震，最大震度3級，震央在台東縣政府北北東方43.9公里處，深度19.7公里，屬於極淺層地震。

吳健富也說，該起地震也是獨立事件，當較大地震出現較強能量釋放後，就會需要時間重新蓄積，此時其他地區應力值就會比較高，因而促成一些小地震發生，但這些地震規模較小，沒有餘震問題，民眾不用太過擔心。