國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

林佳龍首受《福斯》專訪！　台灣「不升高衝突、不屈服威脅」

▲▼總統賴清德舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會-林佳龍。（圖／記者黃克翔攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者黃克翔攝）

記者張方瑀／綜合報導

外交部長林佳龍近日接受美國《福斯數位新聞》獨家專訪，針對日益緊張的兩岸局勢發出強力預警。林佳龍直言，中國已顯然成為「惡意企圖破壞現狀的麻煩製造者」，他強調台灣面對威嚇將採取「不升高衝突、但也絕不屈服」的堅定立場，並呼籲國際社會關注北京擴張野心對全球穩定帶來的威脅。

中共擴張野心不僅限台海　雙航艦首度駛入西太平洋

林佳龍在專訪中指出，中國日益加劇的威權擴張主義，不僅直接威脅台灣的民主制度，更對印太地區乃至全球和平構成重大挑戰。他特別點出軍事上的警訊，「去年6月，中國航艦遼寧號與山東號駛出第二島鏈，這是中方首次在西太平洋同時部署雙航艦。」

林佳龍分析，這些軍事動作證明北京的擴張野心「遠遠超出台灣」，正對全球安全構成日益嚴重的威脅。他強調，中共政權自1949年成立以來，從未統治過台灣一天，儘管北京聲稱台灣是其領土，但台灣作為獨立主權國家的現實已維持近80年。

台海穩定牽動全球命脈　90%高階晶片產自台灣

談到台海局勢對國際的影響，林佳龍重申了台灣在全球供應鏈中的核心地位。他指出，全球約90%的最先進半導體在台灣生產，且約50%的全球商業航運必須經過台灣海峽，「台海的和平穩定對全球安全與繁榮至關重要。」

他代表政府感謝美國及夥伴國家，共同抵制中國單方面改變現狀的企圖。林佳龍認為，華府之所以將台海穩定列為優先事項，正是因為美國決策者深知，台灣的半導體產業及其供應鏈直接攸關美國的經濟安全。

川普政府戰略具「連續性」　強化AI與價值外交合作

針對美台關係，林佳龍觀察到，川普（Donald Trump）總統第一任與第二任期的政策之間，存在明確的「戰略連續性」。他表示，台灣政府將尋求透過「價值外交、同盟外交與經濟外交」等方式與美方協作。

林佳龍進一步引述美國《2025年國家安全戰略》（NSS）指出，美方已明確將台灣視為連結東北亞與東南亞戰區的地緣政治關鍵環節。

目前台灣正致力於重新平衡美台貿易，並在人工智慧領域強化合作，積極對接川普政府的《人工智慧行動計畫》（AI Action Plan）。他提到，台積電在亞利桑那州的1650億美元投資案，正是台灣企業看好美國潛力、重整全球供應鏈的具體展現。

強化國防展現決心　2030年國防預算將達GDP 5%

在軍事支援方面，林佳龍感謝美國政府展現跨黨派的堅定支持，包含去年12月批准的110億美元對台軍售案，以及簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）與《2026財政年度國防授權法案》（NDAA 2026）。

不過，林佳龍也強調，台灣正同步加快自身的國防投資，以展現自我防衛的決心。他提到，總統賴清德已宣布國防預算將在2026年增至GDP的3%以上，並計畫在2030年進一步提升至5%。

儘管相關計畫在立法院面臨部分阻力，但國內主要政黨對於加強對美安全合作、建立強大威懾態勢仍具高度共識。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

王毅指「台灣有事」侵犯中國主權　林佳龍嗆：台灣中國互不隸屬

王毅指「台灣有事」侵犯中國主權　林佳龍嗆：台灣中國互不隸屬

中國外交部長王毅今（15日）在德國出席慕尼黑安全會議時，對於日本首相高市早苗針對「台灣有事」的國會答詢，認為這是「直接侵犯中國領土主權」。對此，外交部長林佳龍駁斥，認為這樣的言論是謬論，強調中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。

日外相指台灣是極重要夥伴　外交部：盼將台日關係升級為全面夥伴關係

日外相指台灣是極重要夥伴　外交部：盼將台日關係升級為全面夥伴關係

林佳龍：感謝美眾院通過台灣保護法案　近日將簽台美貿易協定

林佳龍：感謝美眾院通過台灣保護法案　近日將簽台美貿易協定

一曲〈朋友〉唱出情誼　林佳龍頒贈「外交之友貢獻獎」感謝鳥取縣知事

一曲〈朋友〉唱出情誼　林佳龍頒贈「外交之友貢獻獎」感謝鳥取縣知事

泰國完成大選！阿努廷率泰自豪黨成最大黨　外交部祝賀

泰國完成大選！阿努廷率泰自豪黨成最大黨　外交部祝賀

關鍵字：

林佳龍福斯新聞

