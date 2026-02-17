初一南下車潮爆量！屏警啟動智慧交控　「一鍵導航」助避壅堵

▲台一線枋寮段實施調撥車導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

大年初一南下車潮湧現，屏鵝公路清晨即爆量，屏東警方啟動智慧交控與調撥車道應變機制，並結合數位交通資訊網頁，提供即時路況與替代道路導引，全力紓解壅塞、守護行車平安。

屏東縣政府警察局交通隊示，今（17）日是大年初一，台一線枋寮段早上7時至8時監測車流已達2,757 PCU（小客車當量），明顯超過道路容量。為確保通行效率與行車安全，警察局自7時起即啟動整體疏導應變，以情境管理思維整合智慧交控、調撥車道與事故快排機制，守護民眾「屏安」行。

警察局指出，已同步啟用「智慧號誌交控系統」，針對台1線主要路段實施全線360秒長綠號誌連鎖，並於易壅塞路段機動部署疏導崗位，由員警採手控號誌即時調整，提升車流通過率、降低回堵擴大風險。

針對瓶頸路段，警方於8時48分啟動台1線水底寮至嘉和路段（台1線436.5至445.5公里）南下調撥車道，調撥北上內側車道供南下車流使用；同時配合林邊交流道分流措施，將國道南下車潮引導至台17線，避免車流過度集中於台1線，維持整體路網運作效能。

為降低事故造成二次回堵風險，警局另編組「交通快暢部隊」，針對易壅塞路段、熱門景點及大型活動周邊，強化事故快速排除與交通導引，爭取黃金處置時間，讓車流恢復順暢、用路更安心。

在創新便民作為方面，今年特別推出「春節不踩雷（屏東車潮＆活動交通）」專屬交通資訊網頁，整合屏鵝公路即時路況預警、調撥車道管制動態、替代道路視覺化導引，並串聯Google Maps提供觀光景點及大型活動停車場「一鍵導航」服務，涵蓋屏東市、潮州鎮、東港鎮及內埔鄉等四大年街導引資訊，協助民眾快速抵達停車地點，減少繞行尋位與違停併排情形，提升交通秩序與行人安全，展現科技警政與民眾有感服務的溫度，民眾可在警察局及交通隊臉書粉專點擊網頁連結（ https://pingtungtraff-kpl2qbrx.manus.space/ ）。

警察局長甘炎民呼籲，用路人務必遵守交通規則、保持安全車距，嚴禁酒後駕車，並隨時留意路側CMS即時路況看板及收聽警察廣播電台FM93.1；行經管制及壅塞路段，請配合員警與義交指揮循序前進，也請民眾提前規劃路線、善用數位資訊，共同把平安帶回家。