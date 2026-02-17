FB預告團圓飯後殺人！恐怖男嗆：吃飽以免路上餓　闖前女友家砍人

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

高雄市一名孔姓女子日前與呂姓前男友發生感情糾紛，不料15日晚間9時30分許，呂男突然現身住家附近，還持約40公分利器、30公分槌子闖入行凶，孔女見狀躲開，呂男砍向孔女家屬造成2人受傷。警方到場逮人，全案依殺人未遂等罪嫌送辦，並裁定羈押。而呂男也在事發前就在臉書發文預告要動手，「希望她們也能夠先吃飽飯以免路上餓」。

▲高雄男砍前女友。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方指出，孔女先前向高雄市政府警察局小港分局反映與前男友有糾紛，分局已指示加強巡邏。15日晚間她發現呂男在住處周邊徘徊，隨即報案求助。高雄市政府警察局小港分局漢民派出所線上警組於晚間9時36分抵達，發現大門玻璃已遭破壞，立即進入屋內查看。當場發現呂男持利器攻擊孔女胞姊及廖姓男子，警方立刻制止並將人壓制上銬。

而呂男在動手前在臉書發文表示，「明天開始要準備除夕夜的晚餐吃精緻化一點的，可能是我這輩子的最後一餐了，這2天讓你們在限時動態看了這10個半夜文毫無保留的，也該可以了，等除夕當天讓FB封殺也沒有關係，讓你們看到爽，因為除夕夜過後我也用不到手機了，快樂的出帆。」並說吃完團圓飯後有件大事要去完成，希望她們也能夠先吃飽飯以免路上餓，「我等看集合這天已經等很久了」。

▲▼呂男臉書預告動手。（圖／翻攝當事人臉書）

據了解，當時孔女躲起來，呂男沒看到孔女後情緒激動，動手攻擊在場的孔女家人，警方後續依殺人未遂、傷害及違反家庭暴力防治法等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，不過呂男在偵訊過程中否認自己有寫臉書，也否認殺人，高雄地方法院裁定羈押。