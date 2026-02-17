　
快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」　廟方：中上上籤

▲▼南鯤鯓代天府固定在大年初一抽國運籤。（圖／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府）

▲南鯤鯓代天府固定在大年初一抽國運籤。（圖／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府）

記者施怡妏／綜合報導

南鯤鯓代天府有「台灣王爺總廟」之稱，從2011年起，每年都會固定在大年初一抽國運籤。稍早廟方抽出編號第13籤，內容為「名顯有意在中間／不須祈禱心自安／早晚看看日過後／即時得意在中間。」南鯤鯓總幹事侯賢名說明，這支籤為中上上籤，是個吉象，今年會比去年還要好，今年絕對會旺。

總幹事侯賢名說明，這支籤為中上上籤，在第10支抽出，代表著「十全十美」的意思。

至於籤的內容，「名顯有意在中間／不須祈禱心自安／看看早晚日過後／即時得意在其間。」，總幹事直呼「非常吉象」，今年台灣的經濟、發展，都會比去年還要好、還要旺；不管是白天還是晚上，都有好運，代表一整天都很好，整個國家平平安安。

台南北門南鯤鯓代天府建廟362年，今年同樣在大年初一上午11時抽出國運籤。據了解，南鯤鯓代天府從2011年起，每年都會抽出國運籤，是一般寺廟慣見的60首甲子籤。

此外，廟方在2015年時抽出「武則天坐天」，隔年蔡英文就當選，成為台灣首位女總統，讓不少信眾覺得靈驗，也打響南鯤鯓代天府的知名度；然而在那之後，廟方因多次抽出下下籤，而遭部分外界人士質疑。到了2019年，60支籤竟都未獲3聖筊，首度「空籤」，也再度引發關注。

