年夜飯前就吵架！阿嬤「你是外孫」怒離席　爸媽擅找前夫她拒回家

▲過年回老家團圓。（圖／CFP，下同）

記者葉國吏／綜合報導

除夕團圓，結果還沒吃飯就先吵翻。一名網友在Threads發問：「有人還沒吃年夜飯就吵架了嗎？」貼文瞬間引爆共鳴，甚至還有網友透露被阿嬤一句話刺傷心理、直接離開老家，甚至還有女網友說「爸媽擅自找前夫來吃飯」，讓她氣到拒絕回家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿嬤「你是外孫」埋下心結 小年夜吵架退群

一名男網友表示，自己提前3天返鄉幫忙打掃，忙了兩天卻被阿嬤一句「你不是內孫，是外孫」刺傷，當場決定離開老家，「我即刻回我家，正躺在客廳看電視」，字句間滿是無奈。

也有人透露，開車回家不到30分鐘就離開，有人小年夜吵完直接退出家族群組，還有人已經在查回程高鐵票。平時少往來的親戚被迫同桌，也成為摩擦導火線。

小事成戰場 人生選擇被盤問

衝突原因五花八門，從貼春聯、是否開冷氣、供品數量，到是否清理家中雜物，都可能引爆戰火。有人只是提議整理物品，就被母親怒斥「要變賣祖產」。

婚姻與財務問題也成壓力來源。有女網友抱怨父母未經同意邀請前夫吃年夜飯，她氣得拒絕回家；也有人被長輩頻問存款、買房計畫，直呼壓力山大。

有百貨小編留言笑稱，除夕還在上班反而像幸運兒。也有網友換個角度自嘲：「看到大家都在吵，我就安心了。」或許對部分人而言，不強求形式上的團圓，反而更接近真正的過年意義。