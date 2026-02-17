國道8路段上午恐湧車潮　高公局籲國5南向傍晚後再出發

▲國道上午路況預判。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

今天為春節連續假期初一，凌晨0至5時平均交通量為年平均平日2.2倍，高速公路局預估，上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統等8路段，建議國5南向用路人清晨5時前或傍晚5時後出發。

高公局表示，昨天國道全日交通量為88.2百萬車公里，與年平均平日交通量（93百萬車公里）約略相同，國5交通量為2.7百萬車公里，與年平均平日交通量（2.6百萬車公里）約略相同，昨天下午國道行車路況正常。至於今天凌晨0至5時平均交通量為8.7百萬車公里，為年平均平日2.2倍，預估今日交通量為122百萬車公里。

高公局指出，目前全國道路況，除國1南向湖口至竹北車多外，其餘路段大致正常，截止上午7時，交通量為14.2百萬車公里，今天相關疏導措施包括上午5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

▲今天國道管制措施。（圖／高公局提供）

高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人清晨5時前或傍晚5時後出發。

另外，公路局預估，今天易壅塞路段包含快速公路銜接國道路段，如台65線銜接國道3號土城交流道南向路段、台64線銜接國道3號中和交流道東向路段、台74線台中環線銜接國道3號快官交流道西向及霧峰交流道路段、台18線銜接國道3號中埔交流道、台86線歸仁交流道與仁德系統交流道東向路段、台88線鳳山至五甲東向路段。

主要城際道路，如台61線鳳鼻至香山南向路段、竹南南向路段及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊南向路段、台1線水底寮至楓港南向路段；觀光風景區及新春參拜路段，如台2線及台2乙線關渡至淡水東向路段、台3丙線竹山紫南宮東向路段、台19線北港朝天宮北向路段、台3線古坑至梅山南向路段等。

公路局也說，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共行駛3,922班次，疏運62,448人，疏運人數較去年同期減少36.8%；東部國道客運路線共行駛1,278班次，疏運18,196人，疏運人數較前年同期減少25.5%。