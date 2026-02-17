　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紅包變白包？小姑連2年包2100元　網揭含義超棒

▲▼領紅包、包紅包、壓歲錢、過年紅包。（示意圖／CFP）

▲領紅包。（示意圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導　

除夕團圓發紅包本是喜事，但金額怎麼包卻常掀討論。一名媽媽在社群發文表示，小姑連續兩年都各包2100元給她的兩名孩子，讓她納悶是否有特殊含意。貼文曝光後吸引近兩千人留言，意見兩極，有人解讀為祝福，也有人從習俗角度質疑單數不吉利。

原PO指出，小姑過去沒有包過類似數字，但這兩年都固定給每個孩子2100元，而且金額一致。她一度懷疑是否放錯金額，或藏有其他意思，又擔心直接詢問會失禮，只好上網求助。

有人解讀吉意　也有人質疑單數
支持派網友認為，2100元並非隨意亂包，「多100元代表多一點福氣」、「尾數加一點象徵出人頭地」，有些長輩確實會用特別數字表達期許，不必過度聯想成負面意思。

▲▼馬年專用紅包,新年,春節,新春,紅包。（圖／記者曾筠淇攝）

▲過年領紅包。（圖／記者曾筠淇攝）

也有不少人直言，能包到2000元以上已經相當大方，重點是心意而不是金額，「我都教孩子收到的是祝福」、「願意給紅包就是疼愛」，呼籲原PO別想太多。

4200元誠意十足　多數人勸別過度解讀
不過另一派則從傳統習俗切入，指出紅包多以雙數為主，單數常見於白包，因此2100元讓人覺得怪怪的，「從小聽說紅包要雙數」、「看到2100會愣一下」。有人建議若真在意，可以透過家人委婉詢問。

但多數留言仍替小姑緩頰，認為兩個孩子共4200元，連續兩年都如此，誠意十足。「如果真的不喜歡你小孩，何必包那麼多？」也有人指出，現代社會對數字禁忌已不像過去嚴格，與其糾結數字，不如珍惜家人之間的情分與祝福。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

今年農曆年有9天連假，許多人安排出國走走。有網友在日本風景區排隊買餐時，遇到一組同樣來自台灣的家庭，小男孩突然講了一個冷笑話，沒想到整排約十組客人竟有七組當場笑出聲。貼文引發熱論，許多人也紛紛笑噴，「剩下三組還在憋笑等下一個笑話（？）」。

過年

