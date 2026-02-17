　
小姑連2年紅包2100元　竟暗藏「特殊祝福」網驚呼長知識了

▲▼紅包,壓歲錢。（示意圖／記者曾筠淇攝）※紅包袋是馬年的,介意者斟酌

▲春節長輩發紅包，其中金額常常引發不同解讀。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者柯沛辰／綜合報導

除夕家家戶戶團聚圍爐，也是小孩子領紅包的日子。不過，有一位媽媽發文詢問，小姑連續兩年各包2100元給她的2個小孩，是否有什麼特殊含意？沒想到貼文一出，真的釣出內行網友解答，指這樣的數字其實暗藏特殊祝福，讓不少人直呼「長知識」。

連2年都包2100　媽媽不敢問求解含意

原PO在Threads上表示，小姑連續2年都包了2100元給她的2個小孩，去年她以為是小姑放錯，但今年還是一樣數字，而且2個小孩都收到同樣金額，讓她不禁疑惑，背後是不是有什麼特殊含意，但直接問感覺又很失禮，所以想求大家解惑。

內行揭祝福寓意　尾數加100象徵「多一點」

對此，有不少內行網友指出，「以前有個長輩都會包1100、2100之類的金額，寓意是祝福將來孩子出人頭地（因為多出了一點）」、「之前收過21000，也是得到這樣的說法」、「有這個說法沒錯」、「尾數加100代表多一點運氣與圓滿」、「1100、2100其實也是偶數」。

其他網友看完則紛紛直呼：「長知識了」、「學到了，感謝」、「好棒的寓意，凡事正面思考，心境大不同」、「這個說法讓人豁然開朗，聽了就覺得舒服！」，還有人笑說「我珍藏多年的一角跟五角終於可以脫手了」。

也有人認為小姑很大方　提醒紅包收的是祝福

還有人認為，「願意包2000元以上，已經很大方」、「兩包就4200了」、「我都告訴孩子，不准去算紅包裡有多少錢，因為你收到的是祝福，不是『錢』」、「小姑包給小孩2100算滿慷慨的了吧？畢竟是過年討吉利的儀式感，不是每個親戚都會包。」掀起熱議。

▼貼文引發網友熱議。（圖／翻攝自Threads）

▲▼小姑連2年紅包2100元　竟暗藏「特殊祝福」網驚呼長知識了。（圖／翻攝自Threads）

▲▼小姑連2年紅包2100元　竟暗藏「特殊祝福」網驚呼長知識了。（圖／翻攝自Threads）

▲▼小姑連2年紅包2100元　竟暗藏「特殊祝福」網驚呼長知識了。（圖／翻攝自Threads）

 
02/16 全台詐欺最新數據

相關新聞

幫小孩無腦存股18年　「只存不出」報酬率近160%

幫小孩無腦存股18年　「只存不出」報酬率近160%

有人會趁孩子年紀還小，把壓歲錢拿來「存股」，用長期投資的方式替孩子慢慢累積未來的生活底氣。就有網友在Dcard發文分享自己的存股清單與實戰經驗，表示過去18年一路遵守「只存不出」（持續投入、不隨意賣出）的原則，如今帳面資產已達849萬元，整體報酬率逼近160%。

圍爐完來對獎！大樂透1.2億頭獎獎號出爐

圍爐完來對獎！大樂透1.2億頭獎獎號出爐

「包600元給父母」憂太過分　網給1建議

「包600元給父母」憂太過分　網給1建議

她給紅包「噴破萬元」壓力大　過來人1招解

她給紅包「噴破萬元」壓力大　過來人1招解

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

