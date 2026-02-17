高雄男闖前女友家砍對方家人2傷　裁定羈押

記者葉國吏／綜合報導

高雄市一名孔姓女子日前與呂姓前男友發生感情糾紛，警方已加強住處周邊巡邏。不料15日晚間9時30分許，呂男突然現身住家附近，還持利器闖入行凶，造成2人受傷。警方6分鐘內趕抵現場壓制逮人，全案依殺人未遂等罪嫌送辦，並裁定羈押。

警方指出，孔女先前向高雄市政府警察局小港分局反映與前男友有糾紛，分局已指示加強巡邏。15日晚間她發現呂男在住處周邊徘徊，隨即報案求助。

▲高雄男砍女友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

持利器傷2人 警破門壓制

高雄市政府警察局小港分局漢民派出所線上警組於晚間9時36分抵達，發現大門玻璃已遭破壞，立即進入屋內查看。當場發現呂男持利器攻擊孔女胞姊及廖姓男子，警方立刻制止並將人壓制上銬。

兩名傷者隨後送醫治療，所幸均無生命危險。警方表示，呂男行徑嚴重危害公共安全，依法帶回偵辦。

涉殺人未遂 法院裁定羈押

本案依刑法殺人未遂、傷害及違反家庭暴力防治法等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，並由臺灣高雄地方法院裁定羈押。

警方呼籲，感情糾紛應理性處理，切勿因一時衝動鑄成大錯。對於任何暴力滋擾行為，警方都將嚴正執法，以確保市民安全與社會秩序。

