蔡英文貼春聯遭監督「我不敢貼歪」　真相照曝光笑瘋萬人

▲蔡英文貼春聯遭「主子」監督，照片曝光笑瘋上萬網友。（圖／翻攝自Threads／tsai_ingwen，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

前總統蔡英文繼14日用「單身即地獄」的哏祝福情人節後，16日除夕又曬出貼春聯遭「主子」監督的側拍照，讓她直呼「不敢貼歪」，笑翻一票網友。晚間，她又更新照片，PO出與現任副總統蕭美琴合體圍爐，引發熱烈回響。

情人節玩哏祝福 再曬超人力霸王提燈

蔡英文卸任後時常發文更新社群，或在Threads上海巡。情人節當天，她緊跟時事流行祝福：「單身不一定即地獄，配對也不一定到天堂，各有各自的酸甜苦辣，只要找到成就自己幸福的方式，每天都是情人節」被網友笑虧卸任後都在看戀綜。

隔天，蔡英文驕傲曬出高雄燈會限量的「超人力霸王」提燈加大版，開玩笑說「陳其邁又在搞事」，要大家趕快去問陳其邁「哪裡可以領」，還分享辦公室的「福氣加碼」小燈箱，祝大家新年快樂。

▲蔡英文在辦公室掛上「福氣加碼」小燈箱。（圖／蔡英文辦公室）

蔡英文貼春聯遭監督 「我不敢貼歪」

除夕當天，蔡英文PO出自己忙著貼春聯的照片，但從中可見，愛貓在一旁直勾勾盯著她的一舉一動，彷彿是在「嚴格監督」，讓她忍不住笑說「有人在監督，我不敢貼歪。」掀起熱議。

▲蔡英文笑說：「有人（貓）在監督，我不敢貼歪」。（圖／翻攝自Threads／tsai_ingwen）

除夕合體蕭美琴圍爐 蕭感性回應祝平安

值得一提的是，蔡英文當晚除夕夜也分享與蕭美琴圍爐的合影，兩人笑容滿面，穿著輕便家居服與精緻年菜合照。對此，蕭美琴也在照片下方感性回應：「謝謝蔡前總統每年都邀請我一起吃年夜飯，祝大家新年快樂、幸福平安。」透露出兩人多年來固定除夕圍爐的深厚情誼，引發網友迴響。

▲蔡英文連年邀蕭美琴吃年夜飯。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）