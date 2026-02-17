美女議員避答「協防台灣」　記者直嗆：想選總統就認真回

▲民主黨籍、紐約州聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）。（圖／路透社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

美國民主黨聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）傳出布局2028總統大選，卻在是否出兵協防台灣議題上語帶保留，引發討論。資深政治記者直言，這是攸關未來總統的關鍵問題，若要被視為認真參選者，就該清楚表態。

綽號「AOC」的歐加修-寇蒂茲，近日在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）被問及，若中國對台動武，美國是否會、也應承諾派兵防衛？她在數次停頓後表示，這屬於美國「長期政策」，並強調希望透過經濟與全球布局避免衝突發生。

是否出兵成是非題 評論批未正面回應

對此，美國保守派雜誌National Review資深政治記者Jim Geraghty投書The Washington Post指出，這其實是簡單的是非題，但AOC並未正面回答。他直言，「若中國入侵台灣，美國該怎麼做？」恐怕是下一任總統最重大、影響深遠的抉擇。

葛瑞吉提強調，美國自1979年與北京建交、承認中華人民共和國後，對台政策一直採取「戰略模糊」，主張分歧應以和平方式解決，並未明確承諾出兵。他認為AOC將「派兵保台」稱為長期政策，與事實並不完全相符。

拜登多次表態 幕僚重申戰略模糊

文章也提到，美國前總統喬·拜登（Joe Biden）任內至少4度公開表示將協防台灣，例如2021年8月談及若盟友遭攻擊，美國會回應，「對日本、韓國和台灣也一樣」。但每次發言後，白宮幕僚都迅速澄清，強調政策未變，仍是戰略模糊。

葛瑞吉提分析，台灣具備明確疆界、民選政府、軍隊、憲法與貨幣，並以「中華台北」名義參與國際賽事，實質上運作如同主權國家。一旦發生戰事，不僅恐造成重大人員傷亡，也可能衝擊全球供應鏈，尤其台灣在半導體產業的關鍵地位。

他直言，嚇阻中國對台動武應列為美國前幾大地緣政治優先事項。任何有意角逐白宮的人，都必須提出縝密方案，維持台海現狀。若歐加修-寇蒂茲希望被視為嚴肅的總統參選人，未來勢必還得對這道問題給出更清楚的答案。