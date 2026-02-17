　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

廢死聯盟不演了！　出招反制嗆聲網友

記者柯沛辰／綜合報導

新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫2024年9月執勤時，遭女毒蟲陳嘉瑩駕車拖行殉職。新北地院國民法官11日判處陳女死刑，不料廢死聯盟「剛好」先後連續發文，談到各國廢死夥伴聽到台灣還有死刑都倒讚狂噓，結果被網友留言灌爆。如今廢死聯盟不堪其擾，設定貼文只有追蹤者才能留言。

劉父跪求判死　宣判後磕頭謝法官

劉宗鑫父親白髮人送黑髮人，歷經多次開庭折磨，10日淚求法官判處陳姓女毒蟲死刑，還強調自己不需要賠償金，只希望一命還一命。11日宣判前，劉父當庭下跪，表示自己只會跪天跪地跪父母，但願意向法官與國民法官下跪。後來陳女判死，劉父還衝到法官面前不停磕頭，淚喊「謝謝法官！」旁聽席響起如雷掌聲。

▲▼劉宗鑫的父親劉祉源10日到新北地院出庭，請求判處女毒蟲陳嘉瑩死刑，劉宗鑫2名年幼女兒也出庭述說想念父親。（圖／記者黃哲民攝）

▲劉宗鑫家屬請求法官判女毒蟲死刑，2名年幼女兒也出庭述說想念父親。（圖／記者黃哲民攝）

廢死：「終身監禁不得假釋」非替代方案　而是「慢性死刑」

廢死聯盟10日晚間發文表示，他們參加了東京的反死刑會議，現場有來自澳洲、印度與馬來西亞的夥伴，但當眾人聽到台灣還有死刑時，都不約而同發出噓聲、比出倒讚。而當談到台灣考慮用「終身監禁不得假釋」取代死刑時，各國夥伴更是紛紛批評：「這不叫替代方案，而是『慢性死刑』！」

廢死聯盟指出，當時他們內心被「慢性死刑」幾個字擊中，仔細一想，「終身監禁不得假釋」確實是用時間剝奪了人犯的生命，「與死刑並沒有什麼不一樣，甚至可能比死刑還更殘酷。」所以他們也發起了反對「終身監禁不得假釋」的連署，「希望台灣能懸崖勒馬，不要走上這條人權倒退的路。」

對此，網友紛紛砲轟：「死的是你家，再來談廢死」、「未經他人苦，莫勸他人善」、「你們對死人都沒有善良的心，好像只有殺人犯才有人權」「可是印度、馬來西亞、日本都還維持死刑。你訪問的澳洲也有終身監禁制度，這些刑罰都存在。憑什麼批評台灣的司法制度？」

▲新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫遭毒蟲拖行身亡，國民法官今判陳姓女毒蟲死刑，家屬鞠躬致謝。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲國民法官今判陳姓女毒蟲死刑，劉家人步出法院後再次鞠躬致謝。（圖／記者陳以昇攝）

廢死聯盟發文談談安全遭威脅　網友怒轟雙標

隔天，廢死聯盟又發一篇文，談到聯盟大家早就習慣千篇一律的謾罵，但除了網路上的惡意，現實世界的騷擾也未曾停歇，但當他們帶著這些經驗去參加東京的反死刑會議時，才發現各國並沒有這樣的狀況，「原來，這樣對於廢死議題的熱度與『惡意』，似乎在台灣特別突出。」

廢死聯盟感慨，在中國、日本與馬來西亞，廢死倡議者面對的是社會的靜默，但在台灣，「我們面對的卻是排山倒海的仇恨。」另外，台灣酸民熱衷於肉搜，動輒使成員面對網路、電話恐嚇，甚至辦公室外被貼海報、丟雞蛋、撒冥紙，廢死倡議者的安全議題已不容忽視。

廢死貼文再被灌爆　改限追蹤者留言

貼文一出，不出意外又被罵爆，許多人紛紛痛批：「有本事當面去跟劉爸爸說啊」、「代表你們也怕死怕被遇害？所以你們現在可以理解那些遇害者的感覺了是嗎？」、「民眾被隨機攻擊不重要，卻會擔心自己人身安全，真雙標」、「原本還以為你們分不出善意惡意...在你們自己的生死面前就分得出來了？」

如今廢死聯盟似乎禁不住網友排山倒海的砲火，目前已將臉書文章的留言權限上鎖，限制只有追蹤超過24小時的粉絲才能留言。

02/14 全台詐欺最新數據

廢死聯盟不演了！　出招反制嗆聲網友

新北市土城清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲陳嘉瑩拖行殉職，新北地院國民法官11日判處陳女死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。外界關注廢死聯盟的回應，廢死聯盟晚間發文，雖未直接針對判決回應，但提及他們早已習慣了千篇一律的謾罵，且對於廢死議題的熱度與「惡意」，在台灣顯得特別突出。

