美國羅德島冰球場館爆槍擊案　釀3死

▲羅德島冰球場館發生槍擊案。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國東北部羅德島州包塔克特（Pawtucket）一處冰球場館發生槍擊事件，造成包括犯嫌在內共3人死亡、3人受傷送醫。警方初步研判，案件疑似屬於針對性攻擊，可能與家庭糾紛有關，詳細動機仍待進一步調查釐清。

3死3傷

法新社報導，包塔克特警察首長龔薩福（Tina Goncalves）表示，「我們有3人死亡，包括1名犯嫌和2名受害者，另有3人被送往醫院治療。」她指出，目前沒有跡象顯示這是隨機攻擊，而是特定對象之間的衝突所引發。

槍擊發生地點為林奇體育場（Dennis M Lynch Arena），當時場內正在舉行一場高中冰球比賽，場館內聚集大量學生、球員及觀眾。案發瞬間現場陷入混亂，多段上傳至社群媒體的影片顯示，聽到槍聲後，青少年與觀眾驚慌奔逃、尋找掩護。法新社指出，無法獨立核實相關影片真實性。

至少12聲槍響

1名在場目擊者向地方電視台WJAR表示，「聽到槍聲後，我和隊友直接跑回休息室，我們靠著門，用力抵住，盡量保持安全。」從流出的畫面中，可清楚聽見至少12聲槍響，影片似乎來自賽事實況轉播。

畫面顯示，起初雙方球隊仍持續比賽，但隨著槍聲接連響起，球員迅速衝向場邊與出口，觀眾則四散閃避。警方目前已封鎖現場展開調查，並呼籲民眾提供相關線索。