國際

美國務院：與匈牙利、斯洛伐克簽署核能合作協議

▲美國國務卿盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國國務院表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）訪問中歐期間，分別與斯洛伐克及匈牙利簽署民用核能協議，為未來採用美國核能技術興建核電廠鋪路。美方指出，此舉將強化區域能源安全，並推動人工智慧等新興科技發展所需的電力基礎。

美國與歐洲2國簽訂民用核能協議

根據美國國務院發布的說明，盧比歐日前造訪布拉提斯拉瓦與布達佩斯期間敲定相關協議，標誌著美國核能系統將在中歐地區落地的「具體步驟」，以推進雙方在區域內的共同安全利益。聲明指出，這些協議將有助於提升能源安全、壯大工業實力，並支撐如人工智慧等科技競爭力目標。

在斯洛伐克方面，美方將提供資金，協助展開一座西屋電氣（Westinghouse）大型反應爐的前期工程準備工作。此計畫隸屬於美國國務院的「負責任使用小型模組化反應爐技術基礎建設計畫」，目的是協助合作國家發展安全、可靠的核能體系。

美國與匈牙利將展開數十年合作

在匈牙利，盧比歐簽署美匈民用核能政府間協議，雙方將展開長達數十年的核能合作。美國國務院表示，該協議目標之一是協助匈牙利成為區域小型模組化反應爐（SMR）發展樞紐，帶動相關技術與產業布局。

國務院指出，這兩項協議預計為美國廠商創造超過150億美元（約新台幣4800億元）的商機，並帶來數千個美國就業機會。美方強調，將持續透過創新核能技術，協助盟友實現國家安全與能源自主目標。

每日新聞精選

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

