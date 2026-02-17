　
政治

初一參拜龍山寺　賴清德喊話朝野：開議趕快通過國防預算、總預算

▲總統賴清德17日早到艋舺龍山寺參拜，並於發放福袋前發表談話。（圖／記者劉亮亨攝）

▲總統賴清德17日早到艋舺龍山寺參拜，並於發放福袋前發表談話。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蘇靖宸／台北報導

今（17日）是農曆春節初一，總統賴清德到艋舺龍山寺。賴清德表示，他祈求觀音佛祖保庇台灣國泰民安、保庇國人「馬上發財」；賴也向朝野喊話，立法院開議後趕快通過國防預算跟總預算，因為沒有國防保護國家安全，賺再多錢也不夠安全。

賴清德17日早7時5分許抵達艋舺龍山寺參拜，現場民眾隨即大喊「總統好」，待他發表談話後，向民眾發放福袋。賴清德表示，今天正月初一，他很開心到龍山寺參拜、為台灣祈福，同時向國人拜年，他祈求觀音佛祖大展神通、聞聲救苦，保庇台灣國泰民安、風調雨順；祈求觀音佛祖，保庇台北市、全台灣的善男信女闔家平安；三求所有善男信女新的一年，馬年走大運、馬上發財。

賴清德說，今年工作最主要就是運用過去一年各行各業的認真打拼、全國人民努力的經濟成果，繼續拚經濟；去年經濟成長率非常好，股票表現也非常好，一定要把握這基礎，繼續努力。賴也說，經濟好，要通過國家總預算，讓經濟更有力量進步、讓政府更有力量把人民照顧妥適；國防預算也一定要通過，因為國家賺再多錢，沒有國防保護國家安全，這樣的話，「賺這個錢，就算不夠安全」，所以在這希望朝野為國家、人民設想，立法院開議後，趕快通過國防預算跟國家總預算。

▼賴清德發放福袋。（圖／記者劉亮亨攝）

▼賴清德發放福袋。（圖／記者劉亮亨攝）

相關新聞

法鼓山除夕　賴清德盼國防與總預算通過

法鼓山除夕　賴清德盼國防與總預算通過

法鼓山今（16日）晚間9時30分舉行「2026除夕撞鐘」祈福儀式，適逢活動邁入20周年，108響法華鐘聲象徵送舊迎新、祈願國泰民安。總統賴清德應邀出席，並與方丈和尚果暉法師共同敲響前3鐘。賴清德致詞時表示，把握當下、持續努力，並期盼立法院儘速審議通過國防特別預算與中央政府總預算，讓國家更安全、經濟更發展、人民照顧更加周延。

說這3字是大忌！「初一開運法曝光」能旺整年

說這3字是大忌！「初一開運法曝光」能旺整年

國際都羨慕台灣經濟！　賴清德籲朝野審預算：助台灣發展一臂之力

國際都羨慕台灣經濟！　賴清德籲朝野審預算：助台灣發展一臂之力

上班首日邀五院院長總統府茶敘　賴清德：盼捐棄成見解決國家問題

上班首日邀五院院長總統府茶敘　賴清德：盼捐棄成見解決國家問題

消防員1天出勤28件累癱　釣出賴清德致敬

消防員1天出勤28件累癱　釣出賴清德致敬

