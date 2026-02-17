「變臉演員」選議員！　差點成為劉德華師弟

▲台北市中正萬華區市議員參選人周世雄去（2025）年初親赴四川成都拜師學習川劇變臉，如今常到各類活動公益演出。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

變臉源自中國川劇，演員上場前換上多副面譜，隨著音樂節奏變出不同臉相，搭配走位、亮相，讓觀眾短時間內感受驚喜與張力。國民黨台北市中正萬華區市議員參選人周世雄因對變臉感興趣，去年親赴四川拜師學藝，還差點成為當初劉德華求學的師傅門下學徒之一。

周世雄曾任萬華菜園里里長及國民黨萬華區黨部主委，身為「在地因仔」的他，對萬華每條路口的紅綠燈分秒都瞭若指掌。過去在孫文學校校長張亞中的大力推薦下，他曾參選市議員卻惜敗；如今，他再度投入2026年市議員選舉，延續深耕地方的在地政治經驗。

與其他參選人不同，周世雄不僅到各活動「跑攤」，還會表演一番。他因2018年前往四川成都旅遊，在當地表演中第一次近距離看到川劇表演大受震撼，開始安排後續的求學之路。「當時真的很震撼、很帥」，周世雄回憶，當下他就問在地朋友「土豪哥」能否學習，只可惜行程緊湊、時間不足，最後未能成行。

▲周世雄雖只學一個月，如今卻可變到15張左右的臉譜。他表示自己常在家練習，偶爾也不忘跟師傅視訊，以糾正技藝。

然而，即便未成行，求學的念頭仍在周世雄腦海中生根發芽。去年年初，周世雄跟朋友聊天時再度提起，意外獲得正式學藝的機會。「我差點成為劉德華的師弟！只是因為要介紹的朋友已經幫過太多忙，實在不好意思再麻煩，於是我偷偷地找了另位熟識師傅引薦，低調前往四川求學」，周世雄說。

他透露，此次學習並非走觀光或體驗路線，而是正式拜師，更舉行完整的拜師儀式。儀式當天，師傅、師兄弟齊聚，焚香行禮，象徵正式成為川劇變臉傳承體系的一員。後續周世雄在當地待上一整個月，每天8點半到教室，下午5點下課，中間只有休息一小時吃飯，其餘時間則是反覆練習。

針對記者詢問，川劇變臉日前規定不外傳？周世雄指出，近年中國將川劇變臉列為非物質文化遺產，官方對傳承相當重視，因此在收徒與教學上相對開放，才讓外地學員有機會進入正規體系。

談到學習過程，周世雄坦言「真的非常苦」，自己年紀與小朋友不同，訓練前要花大量時間拉筋、站樁、練身段，老師會要求長時間定點站姿，不准動，直到肌肉痠痛到極限，「老師都說，越酸、功才會長。」

周世雄說明，表演時，臉譜數量會依場地與節目長度調整。標準演出約七到八分鐘，通常會安排十三張左右的臉譜；目前他最多可變換至十六張，資深表演者則可多達二十張以上，但那需要極高的體力與穩定度。為配合活動流程與趕場需求，他通常將演出內容精簡，保留最具視覺震撼力的橋段。

在眾多技巧中，周世雄認為最困難的是「回臉」，也就是在完成多次變臉後，再變回原本的臉，甚至重新再變。他坦言，這個動作失誤率高，必須在極短時間內完成，容錯空間極小，「我最多可以回兩次，再變一次。」至今尚未在公開演出中失手。

▲周世雄說，變臉可拉近人與人的距離，也可帶給民眾深刻印象和一些樂趣。

周世雄談到，變臉是一種不分年齡、不分立場的藝術形式，特別適合公共場合與社區活動。他跑遍中正萬華區活動，還多次到安養中心等地方做公益演出。他回顧，曾經最多一天跑12場演出，都集中在晚上時段，每場間隔大約半小時，途中需快速換妝、上臉，再前往下一場演出，「算是十分困難的挑戰」。

雖然具高度挑戰性，周世雄卻樂在其中。他表示，相較制式政治宣講，變臉能給民眾留下深刻印象。即便當下未必所有人都看到演出，但後續掃街時，常有人主動認出他「就是那個會變臉的」，讓政治活動多了一點溫度。

