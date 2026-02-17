　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「變臉演員」選議員！　差點成為劉德華師弟

台北市中正萬華區市議員參選人周世雄去（2025）年初親赴四川成都拜師學習川劇變臉，如今常到各類活動公益演出。（圖／方萬民攝）

▲台北市中正萬華區市議員參選人周世雄去（2025）年初親赴四川成都拜師學習川劇變臉，如今常到各類活動公益演出。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

變臉源自中國川劇，演員上場前換上多副面譜，隨著音樂節奏變出不同臉相，搭配走位、亮相，讓觀眾短時間內感受驚喜與張力。國民黨台北市中正萬華區市議員參選人周世雄因對變臉感興趣，去年親赴四川拜師學藝，還差點成為當初劉德華求學的師傅門下學徒之一。

周世雄曾任萬華菜園里里長及國民黨萬華區黨部主委，身為「在地因仔」的他，對萬華每條路口的紅綠燈分秒都瞭若指掌。過去在孫文學校校長張亞中的大力推薦下，他曾參選市議員卻惜敗；如今，他再度投入2026年市議員選舉，延續深耕地方的在地政治經驗。

與其他參選人不同，周世雄不僅到各活動「跑攤」，還會表演一番。他因2018年前往四川成都旅遊，在當地表演中第一次近距離看到川劇表演大受震撼，開始安排後續的求學之路。「當時真的很震撼、很帥」，周世雄回憶，當下他就問在地朋友「土豪哥」能否學習，只可惜行程緊湊、時間不足，最後未能成行。

周世雄雖只學一個月，如今卻可變到15張左右的臉譜。他表示自己常在家練習，偶爾也不忘跟師傅視訊，以糾正技藝。（圖／方萬民攝） 

▲周世雄雖只學一個月，如今卻可變到15張左右的臉譜。他表示自己常在家練習，偶爾也不忘跟師傅視訊，以糾正技藝。

然而，即便未成行，求學的念頭仍在周世雄腦海中生根發芽。去年年初，周世雄跟朋友聊天時再度提起，意外獲得正式學藝的機會。「我差點成為劉德華的師弟！只是因為要介紹的朋友已經幫過太多忙，實在不好意思再麻煩，於是我偷偷地找了另位熟識師傅引薦，低調前往四川求學」，周世雄說。

他透露，此次學習並非走觀光或體驗路線，而是正式拜師，更舉行完整的拜師儀式。儀式當天，師傅、師兄弟齊聚，焚香行禮，象徵正式成為川劇變臉傳承體系的一員。後續周世雄在當地待上一整個月，每天8點半到教室，下午5點下課，中間只有休息一小時吃飯，其餘時間則是反覆練習。

針對記者詢問，川劇變臉日前規定不外傳？周世雄指出，近年中國將川劇變臉列為非物質文化遺產，官方對傳承相當重視，因此在收徒與教學上相對開放，才讓外地學員有機會進入正規體系。

談到學習過程，周世雄坦言「真的非常苦」，自己年紀與小朋友不同，訓練前要花大量時間拉筋、站樁、練身段，老師會要求長時間定點站姿，不准動，直到肌肉痠痛到極限，「老師都說，越酸、功才會長。」

周世雄說明，表演時，臉譜數量會依場地與節目長度調整。標準演出約七到八分鐘，通常會安排十三張左右的臉譜；目前他最多可變換至十六張，資深表演者則可多達二十張以上，但那需要極高的體力與穩定度。為配合活動流程與趕場需求，他通常將演出內容精簡，保留最具視覺震撼力的橋段。

在眾多技巧中，周世雄認為最困難的是「回臉」，也就是在完成多次變臉後，再變回原本的臉，甚至重新再變。他坦言，這個動作失誤率高，必須在極短時間內完成，容錯空間極小，「我最多可以回兩次，再變一次。」至今尚未在公開演出中失手。

周世雄說，變臉可拉近人與人的距離，也可帶給民眾深刻印象和一些樂趣。（圖／方萬民攝） 

▲周世雄說，變臉可拉近人與人的距離，也可帶給民眾深刻印象和一些樂趣。

周世雄談到，變臉是一種不分年齡、不分立場的藝術形式，特別適合公共場合與社區活動。他跑遍中正萬華區活動，還多次到安養中心等地方做公益演出。他回顧，曾經最多一天跑12場演出，都集中在晚上時段，每場間隔大約半小時，途中需快速換妝、上臉，再前往下一場演出，「算是十分困難的挑戰」。

雖然具高度挑戰性，周世雄卻樂在其中。他表示，相較制式政治宣講，變臉能給民眾留下深刻印象。即便當下未必所有人都看到演出，但後續掃街時，常有人主動認出他「就是那個會變臉的」，讓政治活動多了一點溫度。

延伸閱讀
變臉參選人2／街友曾在家門口「如廁」　周世雄談萬華城市發展解方
大老闆愛旅遊1／從倒帳到營收新高！譚明珠西班牙之旅看見「時間競爭力」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／習近平喊慎重處理！　川普：對台軍售很快會做決定
紅包變白包？小姑連2年包2100元　網揭含義超棒
「5位兒童台姐姐」近況曝！愷樂神隱4年當媽　米可白認愛
李珠珢回來了！　神隱78天除夕發聲
廢死聯盟不演了！　出招反制嗆聲網友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／不只甲你攬牢牢！　蔣萬安李四川過年Ｋ歌「定情曲」我願意

蔡英文貼春聯遭監督「我不敢貼歪」　真相照曝光笑瘋萬人

初一參拜龍山寺　賴清德喊話朝野：開議趕快通過國防預算、總預算

「變臉演員」選議員！　差點成為劉德華師弟

飛官辛柏毅失聯40天　妻心痛寫下「我沒放棄等他」

楊登嵙預言：柯文哲還會再進去　2026縣市長綠坐三望四、藍丟1都

黃偉哲除夕夜赴2宮廟虔誠參拜！陳亭妃一同發紅包賀新年

蔡英文除夕合體蕭美琴！溫馨畫面曝　網見1亮點驚呼：這盤超好吃

11歲那年的悲傷除夕夜　何欣純：年夜飯只能從兒時記憶中尋找

美日台如同家人！　林佳龍邀谷立言、片山和之大啖「魔法團圓飯」

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

影／不只甲你攬牢牢！　蔣萬安李四川過年Ｋ歌「定情曲」我願意

蔡英文貼春聯遭監督「我不敢貼歪」　真相照曝光笑瘋萬人

初一參拜龍山寺　賴清德喊話朝野：開議趕快通過國防預算、總預算

「變臉演員」選議員！　差點成為劉德華師弟

飛官辛柏毅失聯40天　妻心痛寫下「我沒放棄等他」

楊登嵙預言：柯文哲還會再進去　2026縣市長綠坐三望四、藍丟1都

黃偉哲除夕夜赴2宮廟虔誠參拜！陳亭妃一同發紅包賀新年

蔡英文除夕合體蕭美琴！溫馨畫面曝　網見1亮點驚呼：這盤超好吃

11歲那年的悲傷除夕夜　何欣純：年夜飯只能從兒時記憶中尋找

美日台如同家人！　林佳龍邀谷立言、片山和之大啖「魔法團圓飯」

臉書預告小年夜殺人！高雄男「等這天很久了」　闖前女友家砍她

初一早上別洗澡！「8大過年禁忌」小心衰一整年

韓國WBC先發連傷！韓國隊補牛棚投手引熱議　主帥親自說明原因

開箱詹詠然榮譽榜　14歲澳網金盃救全家換來球后巔峰

6位同事集資派新手爸當代表　手氣超旺刮中百萬

小姑連2年紅包2100元　竟暗藏「特殊祝福」網驚呼長知識了

年夜飯前就吵架！阿嬤「你是外孫」怒離席　爸媽擅找前夫她拒回家

快訊／習近平喊慎重處理！　川普：對台軍售很快會做決定

國道8路段上午恐湧車潮　高公局籲國5南向傍晚後再出發

速食店「新年開運美食」一次看　有龍蝦炸雞桶、金迎招財薯來堡

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

政治熱門新聞

楊登嵙預言：柯文哲還會再進去

黃偉哲除夕夜赴2宮廟　陳亭妃陪發紅包賀新年

法鼓山除夕　賴清德盼國防與總預算通過

辛柏毅失聯40天　妻心痛寫下「我沒放棄等他」

除夕同框！蔡英文邀蕭美琴共進年夜飯

初一參拜龍山寺　賴清德喊話朝野：開議趕快通過國防預算、總預算

新竹大禾埕年底開張　陳見賢：竹東發展注活水

馬年到！　馬蔡賴的「總統春聯」誰最好看？　

11歲那年的悲傷除夕夜　何欣純：年夜飯只能從兒時記憶中尋找

「變臉演員」選議員！　差點成為劉德華師弟

蔡英文貼春聯「不敢貼歪」　真相照曝光笑瘋萬人

學者：台美貿易協定改變「矽盾」　台灣不再不可替代

美官喊取消「藍白政客綠卡」　網笑：Just do it！還是美國人厲害

快訊／回應美參眾議員致函　韓國瑜：國防特別預算列最優先議案

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

初一千萬別洗頭！小孟老師揭14大禁忌

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

老公胖到95kg「1月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘

監理站通知「發6000元獎金」　原因驚呆網：這紀錄超猛

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

美魔女嫁「32歲鮮肉尪」真實年紀引暴動

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面