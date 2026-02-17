西螺福興宮「頭香哥」13年前就搶過！　祕訣只有一句話

記者游瓊華、葉國吏／雲林報導

農曆正月初一，雲林縣西螺鎮西螺福興宮「搶頭香」，25歲雲林子弟廖博彥在眾人衝刺中脫穎而出。巧的是，他12歲時就曾拿下頭香，如今13年後再度奪標，直呼「很爽」，也分享搶頭香秘訣，坦言只有一句話。

▲ 西螺福興宮「頭香哥」。（圖／記者游瓊華翻攝）

迎接新春第一天，福興宮依例在子時開廟門，信眾摩拳擦掌、蓄勢待發。今年由來自二崙鄉的廖博彥搶下「頭香狀元」，廟方董事長楊文鐘當場頒發9999元開運紅包、匾額及文創商品，場面熱鬧滾滾。

12歲搶過頭香 差0.1秒後再圓夢

廖博彥回憶，自己12歲時就曾成為「頭香弟」，當年在網路掀起討論。去年他也參戰，卻以0.1秒之差飲恨。今年再度挑戰，終於如願重回榮耀時刻。

▲ 西螺福興宮「頭香哥」。（圖／記者游瓊華翻攝）

被問到心情，他毫不掩飾興奮之情，直說「很爽」。至於外界好奇的技巧，他語帶幽默表示沒有祕訣，就是全力往前衝，「跑就對了」，氣勢不能輸。

縣長陪守歲 9999份紅包吸人氣

目前從事影視幕後工作的廖博彥說，新的一年希望家人平安健康，自己工作案源滿滿、事業順利。能在新春拔得頭籌，也為全年討個好彩頭。

雲林縣長張麗善除夕夜也到場陪民眾守歲。廟方準備9999份1美元開運紅包發送，信眾大排長龍搶沾喜氣。熱鬧的搶頭香儀式，在歡呼聲中為新年揭開序幕，也替地方添上一筆喜氣洋洋的開春記憶。