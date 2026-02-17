美軍擴大部署伊朗外海　福特號前往中東

▲美國福特號航空母艦打擊群。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗預計17日在瑞士日內瓦舉行新一輪核談判之際，美軍正持續在中東大規模調動空、海軍。多名知情人士透露，此舉一方面為對德黑蘭施壓，另一方面也為一旦談判破裂、總統川普下令動武預作準備。

戰機進逼伊朗 擴大部署防空系統

知情人士指出，部署在英國的美國空軍，包括空中加油機與戰機，已重新調往更接近中東地區的位置；美方同時加速向區域內運送防空系統。另有原定輪調返國的部隊延長部署期限。飛航資料顯示，近周已有數十架美軍運輸機往返約旦、巴林與沙烏地阿拉伯，整體進入該區域的美軍貨運航班超過250架次。

衛星影像顯示，自1月25日起，已有12架F-15戰機部署在約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地。公開通訊紀錄也顯示，多架戰機近日獲准進入約旦領空。

川普施壓

川普數周來多次對伊朗發出軍事威脅，上月更警告若德黑蘭未停止鎮壓示威者，將準備下令攻擊；他日前還表示，伊朗若出現政權更迭，「可能是最好的結果」。相關言論與軍力集結，已使區域情勢升溫，也讓即將登場的日內瓦談判風險升高。

伊朗政權若垮台未來難測

此次會談，美方將由川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與其女婿庫許納（Jared Kushner）領軍，伊朗則由外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）代表。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）稍早坦言，若伊朗政權垮台，「沒有人知道」誰將接掌權力。情報人士評估，短期內伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）可能填補權力真空，但具體情境難以預測。

福特號前往中東

目前，美軍在區域內已部署林肯號（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群，福特號（USS Gerald Ford）也正前往中東，另有戰機與加油機快速重置。航艦打擊群可搭載射程達1000英里、彈頭重1000磅的戰斧巡弋飛彈，並通常伴隨可發射同型飛彈的攻擊潛艦；F-35與F-15E戰機亦可攜帶多型精準導引炸彈。

多名人士透露，潛在打擊目標除核設施外，也可能包括革命衛隊總部及其他軍事設施；另有討論美以聯手行動的可能性，模式或類似去年以伊衝突末期的軍事行動。川普則表示，若談判無果，「對伊朗將是非常糟的一天」。