社會 社會焦點 保障人權

警察隊長爆霸凌！　羞辱監控下屬、撤銷休假

高雄一名警官怒控遭偵查隊長撤銷休假、監控行蹤、硬調內勤。（翻攝高雄市警察局官網）

▲高雄一名警官怒控遭偵查隊長撤銷休假、監控行蹤、硬調內勤。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

警界再傳職場霸凌！本刊接獲投訴，指高雄某分局一名警官，因身體不適，獲分局高層准許免服深夜勤，但該分局偵查隊長卻先刁難該警官請假，再指使其他屬下向監視器業管單位，索要其的值勤畫面，甚至無故將他「報調」至其他單位，讓該警官無法接受，痛訴遭長官霸凌。

根據當事警官陳述，2024年11月初他因病就診，經醫師測量血壓發現異常偏高，後續觀察也發現未改善，醫囑籲多休息、不宜熬夜。警官於是據實向分局高層提出暫免擔服深夜勤請求，獲得分局長核准免服夜勤深夜勤。

雖然分局長核准警官得免配合執行夜勤與深夜勤，但他仍每日堅持不到8點便到辦公室上班，完成當日應辦的業務才下班。不過，同月某日，該警官原本已奉准補休，詎料於補休前一晚深夜，一名偵查隊警員竟告訴他：「隊長說你不准請假，必須銷假上班」。儘管他告知休假早已獲得同意，但仍遭隊長強制撤銷，讓警官難以接受。

更誇張的是，原本按照規定，該警官每日服勤10小時，可報支2小時超勤加班費，然而，隊長竟不准警官核報超勤加班費，又囑託同仁轉達，要求他只能上班至下午4點。警官於是遵照隊長指示，每日下午4點下班，但隊長還是心有不甘，逕自要求一名警員，向業務單位調閱駐地監視器，針對警官的不公開活動與言行進行審查，讓警官認為動機不單純，侵害其名譽與權益。

後來，隊長又以警官「不適任」為由無端將他報調，被迫去其他內勤單位上班，使警官面對完全陌生的業務，重新花費巨大心力去學習，也影響警官實質收入；又因內勤每天必須提早上班，時間更長，造成他的高血壓難以穩定控制；且內勤原本沒有出缺，隊長的做法，等於硬將他塞進該單位，讓他只能暫時以牆邊無人使用的桌椅棲身，不僅顯得突兀、尷尬，更有被羞辱的感覺。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


