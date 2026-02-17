　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

飛官辛柏毅失聯40天　妻心痛寫下「我沒放棄等他」

▲▼辛柏毅,F-16,F-16V,F-16AM。（圖／IDF經國號粉專提供）

▲辛柏毅失聯至今超過40天。（圖／IDF經國號粉專提供）

記者柯沛辰／綜合報導

空軍上尉飛官辛柏毅1月6日駕駛F-16AM單座戰機執行夜航訓練，卻在花蓮外海失聯，至今已超過40天。如今春節家家戶戶團聚，辛柏毅親友還在等他回家，妻子更是在網上寫下「我沒有放棄等他」，讓無數網友看了為之鼻酸。

黑盒子撐1個月應已沒電　妻心酸寫下「沒有放棄等他」

有網友惦記遲遲未尋獲的辛柏毅，在Threads上PO出照片，並坦言「黑盒子應該是沒電了！柏毅仍無消息...過年了！還是遙祝...」希望大家一起幫忙集氣，好讓辛柏毅能早日回家與家人團聚。

貼文一出，意外釣出辛柏毅愛妻留言：「過月餘有了，看到柏毅這張照片心還是很疼，大家的加油打氣他一定都有收到，我家的陽光海男孩一定也還在努力，我沒有放棄等他。」

▲▼飛官辛柏毅失聯40天　妻心痛寫下「我沒放棄等他」。（圖／翻攝自Threads）

▲辛柏毅妻子坦言，看到照片心還是會很疼，但「我沒有放棄等他」。（圖／翻攝自Threads）

萬人動容集氣盼早歸　「我們的心跟你一起疼」

留言曝光後，上萬網友為之動容，紛紛表示：「抱抱你，真的辛苦了」、「我們的心跟你一起疼，繼續集氣希望早歸」、「看了真鼻酸，我也記得他，也希望你能保重自己」、「希望就像電影一樣，他被救了，只是暫時失憶，過一陣子就回到妳身邊了」。

還有人安慰：「我爸爸在宜蘭外海失蹤後，隔了一段時間才在桃園的海岸被發現，也許他還有想看的風景才會還沒回家，辛苦了。」

度完蜜月歸建不到48小時　夜航訓練失聯

29歲的辛柏毅來自澎湖，畢業於空軍官校108年班，去年5月與同在空軍服役的妻子結婚，還未育有子女，不料才剛從芬蘭度完蜜月回台，歸建不到48小時就在夜間訓練時發生意外，持續失聯至今。

 
