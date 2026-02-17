楊登嵙預言：柯文哲還會再進去　2026縣市長綠坐三望四、藍丟1都

記者葉國吏／綜合報導

2026年縣市長選舉布局升溫，民俗專家楊登嵙預言，民主進步黨「坐三望四」機率高；國民黨恐在六都再丟1都；民眾黨則是多事之秋，前主席柯文哲3月26日宣判備受關注。

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

楊登嵙近日在《驚爆新聞線》分析三黨氣勢，從五行顏色切入。國民黨屬藍、五行為水，他直言「水若不聚就散」，若內部無法整合力量，恐被蒸發消耗，「不團結保證輸」成為他給藍營的警語。

▲賴清德總統。（圖／翻攝總統府官網）

民進黨年運順勢 白營被指火剋金

談到民進黨，楊登嵙表示綠色屬木，今年年運火旺、木生火，只要順應民意、政策貼近人民需求，強調為民服務的立場，氣勢就能延續，選戰自然有利。他形容關鍵在「順勢而為」，不要逆風而行。

至於民眾黨，他認為白色屬金，今年火勢強、火剋金，象徵壓力罩頂。他還透露特地準備寫有「文哲大將軍」的太歲符，希望替柯文哲擋煞。楊登嵙指出，柯屬蛇，去年沖太歲，加上名字帶「刀」，行醫是利器，從政則易生是非。

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲宣判在即 六都版圖恐再變

楊登嵙直言，柯文哲去年曾涉司法風波，但「事情還沒完」，因今年仍犯太歲，預言「還會再進去」，讓3月26日的宣判時間點格外敏感。至於現任黨主席黃國昌，他則說政治保護傘不在，今年恐忙於官司纏身，白營整體將陷紛擾。

進一步推估2026縣市長選舉，他點名新竹縣、宜蘭縣、彰化縣、嘉義市等4地，認為民進黨至少可翻轉3席、挑戰第4席；而國民黨目前握有的4都，可能再少1都。選戰尚未開打，命理說法先掀話題，最終走向仍待時間與選票驗證。