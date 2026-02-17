　
政治

楊登嵙預言：柯文哲還會再進去　2026縣市長綠坐三望四、藍丟1都

記者葉國吏／綜合報導　

2026年縣市長選舉布局升溫，民俗專家楊登嵙預言，民主進步黨「坐三望四」機率高；國民黨恐在六都再丟1都；民眾黨則是多事之秋，前主席柯文哲3月26日宣判備受關注。

▲▼國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

楊登嵙近日在《驚爆新聞線》分析三黨氣勢，從五行顏色切入。國民黨屬藍、五行為水，他直言「水若不聚就散」，若內部無法整合力量，恐被蒸發消耗，「不團結保證輸」成為他給藍營的警語。

▲▼賴清德總統接受「法新社」（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪。（圖／翻攝總統府官網）

▲賴清德總統。（圖／翻攝總統府官網）

民進黨年運順勢　白營被指火剋金
談到民進黨，楊登嵙表示綠色屬木，今年年運火旺、木生火，只要順應民意、政策貼近人民需求，強調為民服務的立場，氣勢就能延續，選戰自然有利。他形容關鍵在「順勢而為」，不要逆風而行。

至於民眾黨，他認為白色屬金，今年火勢強、火剋金，象徵壓力罩頂。他還透露特地準備寫有「文哲大將軍」的太歲符，希望替柯文哲擋煞。楊登嵙指出，柯屬蛇，去年沖太歲，加上名字帶「刀」，行醫是利器，從政則易生是非。

▲柯文哲與台北市議員參選人發春聯。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲宣判在即　六都版圖恐再變
楊登嵙直言，柯文哲去年曾涉司法風波，但「事情還沒完」，因今年仍犯太歲，預言「還會再進去」，讓3月26日的宣判時間點格外敏感。至於現任黨主席黃國昌，他則說政治保護傘不在，今年恐忙於官司纏身，白營整體將陷紛擾。

進一步推估2026縣市長選舉，他點名新竹縣、宜蘭縣、彰化縣、嘉義市等4地，認為民進黨至少可翻轉3席、挑戰第4席；而國民黨目前握有的4都，可能再少1都。選戰尚未開打，命理說法先掀話題，最終走向仍待時間與選票驗證。

大年初一「12生肖運勢」曝光！命理師揭刮刮樂財神方位
湧蓮寺「國運籤」下下籤　朝野不宜內鬥
馬年第一場雨！初一北東濕涼　轉乾回暖時間點曝
彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警
快訊／苗栗除夕夜「大範圍火燒山」　天亮還沒撲滅
快訊／《教父》奧斯卡影帝辭世　享壽95歲

楊登嵙預言：柯文哲還會再進去　2026縣市長綠坐三望四、藍丟1都

除夕「這時段」貼春聯最旺！命理師曝「貼前1動作」要注意

除夕「這時段」貼春聯最旺！命理師曝「貼前1動作」要注意

今天是除夕，家家戶戶準備貼春聯。命理專家楊登嵙在《旺好運》習俗專欄中指出，除夕早上6點至中午12點是張貼春聯最佳時段，因為這時間陽氣最旺，貼新的春聯時，一定要先把舊春聯撕下來並撕破，表示除舊佈新的意思，再將新春聯貼上。

2026流年財位曝　命理師教「10大聚氣術」

2026流年財位曝　命理師教「10大聚氣術」

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

2026火馬年財位曝光！「辦公室擺1神物」業績翻倍

2026火馬年財位曝光！「辦公室擺1神物」業績翻倍

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

楊登嵙

