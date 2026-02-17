　
國際

最幸運女人！一生中4次頭獎　1000兆年一遇　

記者張靖榕／綜合報導

一名擁有史丹佛大學博士學位、曾在加州任教大學數學的統計學者，在1993年至2010年的17年間，4度中得刮刮樂頭獎，累積抱走2040萬美元（約新台幣6.4億元）。如此紀錄被形容為統計學上的罕見事件，甚至被外媒稱為「美國最幸運的女人」。

17年中4次頭獎的幸運兒

《每日郵報》報導，傳奇刮刮樂頭獎得主金璱兒（Joan Ginther）4次中獎時間與金額分別為：1993年540萬美元、2006年200萬美元、2008年300萬美元、2010年1000萬美元。相較於多數人一輩子沒中過頭彩，金璱兒卻在17年間中了4次，德州彩券委員會對此曾公開表示，從未懷疑她涉及作弊或非法行為，所有得獎皆經完整系統驗證。

1000兆年才有一次的幸運

報導形容，難度如同在地球上找到一顆特定砂礫後再乘以18，甚至稱這種運氣約1000兆年才可能發生一次。也因此，她的經歷從單純幸運，轉為值得統計分析的案例。

鹽山諮詢公司（Salt Hill Consulting）資深統計學家薩爾茲伯格（Alan Salzberg）受訪時表示，不認為數學天賦是唯一原因。他指出，樂透原理並不複雜，但若僅憑少量資金，難以創造如此成果。他推測，金璱兒可能在早期中獎後持續投入部分獎金，增加購買次數並挑選賠率較佳的遊戲，以提升整體機率；居住於德州鄉村、參與者較少，也可能帶來某些相對優勢。不過他強調，這並非可複製模式，幸運仍是關鍵因素。

中獎後的生活

儘管累積超過2000萬美元獎金，金璱兒生活依舊低調。她回到德州故鄉過著簡樸日子，長期資助孩子完成學業、協助經濟困難者，也曾幫助朋友購屋與度過災後難關，並免費替朋友補習數學。2024年4月12日，她因心臟病辭世，享年77歲。遺產目前在德州聖安東尼奧進行遺囑認證程序，尚未結案。

