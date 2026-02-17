　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

馬年第一場雨！初一北東濕涼　轉乾回暖時間點曝

▲▼馬年第一場雨！初一北東濕涼　轉乾回暖時間點曝。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

▲初一北東濕涼，也是「馬年的第一場雨」。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩表示，今天初一（17日）受東北季風影響，環境水氣多，桃園以北、基隆及宜蘭、花蓮地區都有局部短暫雨，竹苗、台東地區及恆春半島也有零星短暫陣雨機會，是「馬年的第一場雨」。

初一北東偏涼有雨　中南部日夜溫差增大

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，初一北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚也涼；尤其是中南部地區，日夜溫差增大。

降雨部分，由於環境水氣多，桃園以北、基隆及宜蘭、花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區及恆春半島也有零星短暫陣雨機會，中南部則維持多雲到晴天氣。

初二水氣減少　剩北海岸大台北東半部偶雨

不過，明天初二（18日），環境水氣開始減少，就剩基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨機會，桃園以南地區恢復為多雲到晴的穩定天氣。

今、明兩天高溫預測：北部、基隆、宜蘭及澎湖地區都在17至20度，花蓮地區也在21至22度之間，中部及台東地區高溫23至26度之間，南部地區26至28度，金門及馬祖地區最高溫也分別在17至19度及11至13度之間。

初三東北季風減弱　北東回溫但早晚仍涼

林得恩指出，直到初三（19日），東北季風開始逐漸減弱，北部、東北部氣溫才會稍稍回升，但各地早晚仍涼，需留意溫度變化。

▼氣象署預報，春節年假降雨趨勢。（圖／氣象署）

▲▼0216天氣下午。（圖／氣象署提供）

 
02/14 全台詐欺最新數據

初一濕涼西半部「下探14度」　中南部日夜溫差大

初一濕涼西半部「下探14度」　中南部日夜溫差大

今天初一（17日）受東北季風影響，桃園以北、宜蘭、花蓮雲量有局部短暫雨，北部、東北部偏涼，中南部多雲到晴、溫暖舒適，但需注意日夜溫差。之後初二（18日）水氣稍減，迎風面仍有雨，直到初三（19日）東北季風逐漸減弱，氣溫才會稍微回升。

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

春節連假「先濕後乾」　除夕冷空氣涼3天

春節連假「先濕後乾」　除夕冷空氣涼3天

除夕午後濕涼！　吳德榮：北部26度降至14度

除夕午後濕涼！　吳德榮：北部26度降至14度

除夕午後變天！　北台灣轉濕涼「入夜剩15度」

除夕午後變天！　北台灣轉濕涼「入夜剩15度」

