湧蓮寺「國運籤」下下籤　朝野不宜內鬥

新北市蘆洲區湧蓮寺除夕夜抽出俗稱「公籤」的國運籤，士、農、工、商分別拿到下下、大吉、上上、下下。整體呈現兩凶兩吉格局，政治與商業偏保守，解籤老師更是呼籲朝野不要內鬥。

士商偏保守 農工見轉機

象徵政治與整體國勢的士籤抽中第60首下下籤，詩意提到「抱薪救火」，典故出自三國東吳名將陸遜失利。解籤老師指出，意指若躁進或誤判情勢，恐讓問題擴大。以當前局勢來看，朝野應避免內鬥，政策推動要審慎評估，無論內政、政黨互動甚至兩岸議題，都不宜衝動行事。

商籤抽到第37首下下籤，也被稱為「平平籤」。楊蓮福提醒，投資理財宜守不宜攻，市場可能出現前段震盪、中段起伏的情況，操作上要耐心觀察趨勢，避免追高殺低，守住本業反而較穩。

農業大吉 科技產業有望突破

農籤為第50首大吉籤，以鄭和下西洋為意象，象徵物產流通、國力外展。楊蓮福解讀，今年農業可望收成穩定，供需順暢，整體發展較為順遂。

工籤則抽中第73首上上籤，典故為蕭何月下追韓信，代表人才被看見、機會浮現。楊蓮福認為，產業面將出現新契機，尤其AI等科技領域可能迎來突破。不過今年屬火旺之象，外在局勢仍多變，包括國際衝突風險升溫，建議農工可積極布局，股市則居高思危，穩健前行才是上策。