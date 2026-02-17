桃園「除夕夜」驚傳30起火警！　龍潭延燒超過3小時

▲桃園龍潭除夕深夜大火。（圖／翻攝Threads，下同）

記者葉國吏／綜合報導

桃園市除夕夜不平靜，16日晚間6時至17日凌晨2時，全市累計30起火災，多起疑與燃放煙火有關。消防人員疲於奔命，其中龍潭區工廠大火延燒逾3小時仍未完全撲滅，所幸未傳人員受困。

桃園市消防局統計，昨晚入夜後各地陸續傳出火警，多為空地雜草起火，雖多數在30分鐘內控制，但頻率之高仍讓基層警消幾乎沒有喘息空間，直到凌晨仍持續出勤。

龍潭工廠陷火海 黑煙直竄天際

昨晚11時許，龍潭區中興路九龍段一處工廠突然竄出火舌。由於廠內堆放輪胎、塑膠等石化物品，火勢迅速擴大，濃煙沖天，不少正在圍爐的居民聽聞動靜後跑出屋外查看。

消防局緊急調派9個單位趕往現場灌救，水線全面佈署，與猛烈火勢對峙。直到凌晨時分仍未完全撲滅，燃燒時間超過3小時，幸好廠區內無人受困或傷亡，詳細起火原因仍待釐清。

疑煙火釀災惹議 民怨管制寬鬆

附近住戶指出，事發前曾聽見約3分鐘密集鞭炮聲，隨後就傳出失火呼喊聲，懷疑與煙火施放不慎有關。大火照亮夜空，也讓年節氣氛瞬間變調。

除了龍潭外，桃園、蘆竹、龜山等地也傳出疑似煙火引燃雜草，甚至波及校舍及公家機關建物，引起部分民怨。