保安宮國運籤出爐！　關鍵在「事前準備」

▲大龍峒保安宮。（圖／翻攝臉書／臺北大龍峒保安宮，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台北市大龍峒保安宮除夕夜子時抽出馬年國運籤，涵蓋國運、商業、農牧與漁業，解籤志工透露籤詩彼此呼應，關鍵在「事前準備」，只要備妥再出發，自然有人相助、事情可成。

保安宮於17日深夜11點舉行平安祈福撞鐘，108響鐘聲後，向主祀神明保生大帝擲笅請示，抽出歲君、生理、五谷與海冬等4支籤，分別象徵整體國勢、商業景氣、農業收成與漁業發展，為新年定調。

國運籤示警先備而行 商業籤看好貴人助力

代表全年走向的歲君籤為第44首，詩意提及夜行燈滅、處境昏暗。解籤志工表示這並非壞兆頭，而是提醒「走暗路要自備燈火」，若事前功課不足，容易迷失方向；反之，提早布局就能化險為夷。

至於象徵商業的生理籤抽中第18首，意涵是上路順暢、有人迎接，做生意只要評估到位、策略清楚，推進不難，還可能遇到關鍵人物牽線，成果可望圓滿。

農漁籤偏吉 小本經營也有翻倍機會

農業五谷籤為第27首，詩句提到「一文換兩千」，被視為小成本換大收穫的象徵。這代表只要抓準時機、穩健操作，農務或相關產業有機會放大利潤。

漁業海冬籤則是第24首，強調有仁人扶持、名利可求。整體看來，財源並非憑空而來，而是建立在準備與謹慎之上。保安宮國運籤今年籤意一致：備而後動、穩健前行，路自然開闊，貴人也會在關鍵時刻現身。