濱崎步翻版！　倖田來未香港巡演「不可抗力因素」突取消演出

倖田來未香港演唱會無預警取消。（圖／翻攝倖田來未官網）

記者張靖榕／綜合報導

日本流行音樂歌手倖田來未，原定於3月21日在香港亞洲國際博覽館舉行出道25周年紀念巡演，卻在演出前突然宣布取消。主辦單位16日晚間發出公告，指因「突發不可抗力因素」無法如期舉辦，消息一出引發外界熱議，也讓她成為繼濱崎步之後，再度在港澳地區演唱會臨時喊卡的日本天后級歌手。

「不可抗力因素」官方突發演唱會取消消息

主辦單位「上海京兆文化傳播」表示，原訂於2026年3月21日20時，在香港亞洲國際博覽館Arena舉辦的「倖田來未2026 25周年紀念巡演~De-CODE~香港站」正式取消。公告中強調，本次演唱會自籌備以來，獲得廣大歌迷關注與期待，主辦方與藝人團隊也為呈現高品質演出投入大量心血，對於取消一事「深感遺憾與惋惜」，並承諾將為已購票觀眾辦理全額退款。

▲倖田來未香港演唱會無預警取消。（圖／翻攝倖田來未官網）



香港亞洲國際博覽館Arena可容納約1萬名觀眾，此次門票於2月2日開售，距離取消公告僅不到半個月時間，臨時喊卡的決定讓不少粉絲錯愕。有網友質疑是否受近期中日關係影響。

不過，也有聲音指出，主辦單位或許過於樂觀評估市場反應，質疑是門票銷售未達預期，才因此選擇取消。

▲倖田來未。（圖／翻攝倖田來未Instagram）



日本天后在中國演唱會接連遭取消

此前，濱崎步原定於上海與澳門舉行的演唱會也曾突然取消，如今倖田來未香港場再度臨時喊停，讓外界關注日本藝人在華語地區舉辦大型演出的風險與變數。至於實際取消原因為何，主辦單位目前尚未進一步說明。