初一濕涼西半部「下探14度」　中南部日夜溫差大

▲北部、東半部濕涼，直到初三才會回溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天初一（17日）受東北季風影響，桃園以北、宜蘭、花蓮雲量有局部短暫雨，北部、東北部偏涼，中南部多雲到晴、溫暖舒適，但日夜溫差大。之後初二（18日）水氣稍減，迎風面仍有雨，直到初三（19日）東北季風逐漸減弱，氣溫才會稍微回升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲春節年假降雨趨勢。（圖／氣象署）

北台灣偏涼 中南部較暖溫差大

氣象署預報員劉沛滕表示，今天（17日）桃園以北及宜蘭、花蓮整日雲量偏多，不定時有局部短暫雨，竹苗、台東、恆春半島及晚間中部山區也有零星降雨機率；中南部地區則多雲到晴、溫暖舒適。

氣溫部分，今天（17日）北部及宜花高溫約17至22度，中部及台東24至25度，南部26至28度；夜晚清晨各地偏涼，西半部及宜蘭低溫約14至16度，花東18至20度。

離島方面，澎湖陰天17至19度，金門晴時多雲13至18度，馬祖陰時多雲9至11度。

▲春節年假溫度變化。（圖／氣象署）

初二前東北季風影響 初三後漸回溫

初二（18日）東北季風持續影響，北部及東北部偏涼，其他地區早晚也涼；水氣稍減，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北也有零星短暫雨，桃園以南多雲到晴。

明天初二（18日）低溫預測，西半部及宜蘭13至17度，花蓮16度，台東18度，澎湖16度，金門12度，馬祖10度；高溫預測，北部、宜蘭及澎湖16至19度，花蓮20度，中部及台東21至23度，南部23至27度，金門19度，馬祖13度。

初三（19日）東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；各地大多多雲到晴，花東及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨。

▲春節天氣提醒。（圖／氣象署）

初四水氣稍微增多 大台北、東半部有雨

不過，初四（20日）水氣又會稍微增多，各地早晚仍涼；基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

初五（21日）至下周一（23日）各地早晚仍涼；各地大多多雲到晴，東半部及恆春半島有局部短暫雨。

初三（19日）至下周一（23日）溫度部分，西半部、宜蘭及澎湖低溫14至20度，花東16至19度，金門12至16度，馬祖10至12度；高溫部分，北部、宜蘭及花蓮20至26度，中南部23至29度，臺東23至25度，澎湖、金門20至23度，馬祖13至16度。