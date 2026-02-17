快訊／《教父》奧斯卡影帝辭世　享壽95歲

▲美國資深影星勞勃杜瓦（Robert Duvall）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國影壇資深男星勞勃杜瓦（Robert Duvall）於昨晚離世，享壽95歲。他的妻子露西安娜杜瓦（Luciana Duvall）證實這項消息，向外界宣布這位曾獲奧斯卡最佳男主角的傳奇巨星，已在家中安然告別人世。這位演技派影帝的離去，為全球影迷帶來無限追思。

根據法新社報導，勞勃杜瓦（Robert Duvall）的妻子露西安娜杜瓦（Luciana Duvall）於今天公開表示，丈夫昨晚於自宅平靜離世。她感性地說：「昨天，我們送別了我摯愛的丈夫、最好的朋友，也是當代最偉大的演員之一。」

勞勃杜瓦（Robert Duvall）在影壇耕耘超過一甲子，作品多元且數量驚人。他曾以《溫柔的慈悲》（Tender Mercies）中鄉村歌手一角，奪下1984年奧斯卡最佳男主角，為演藝生涯寫下高峰。

除了《溫柔的慈悲》，勞勃杜瓦（Robert Duvall）還以在《教父》（The Godfather）系列中飾演黑幫律師，以及在越戰名片《現代啟示錄》（Apocalypse Now）詮釋的中校角色，深植人心。他的多變演技與豐富作品，成為影壇難以抹滅的傳奇。