貝克漢家妹妹「IG主動釋善意」盼破冰　布魯克林回應曝光

▲貝克漢長子布魯克林與女兒哈珀。（圖／翻攝Instagram）



記者張靖榕／綜合報導

英國前「足球金童」貝克漢家族近日因長子布魯克林在Instagram公開與父母相關的家務風波，引發外界關注。適逢西洋情人節，年僅14歲的妹妹哈珀主動在社群平台向哥哥釋出善意，試圖為家族紛爭破冰，但布魯克林至今未正面回應，只有公開向妻子表達愛意。

妹妹主動釋出善意

哈珀於14日情人節當天在IG上分享多張與3位哥哥同框的照片，包括布魯克林（Brooklyn）、羅密歐（Romeo）與克魯茲（Cruz）。其中一則貼文寫道，「我真的非常愛你們，言語無法形容」；另一則則稱3人是「全世界最棒的哥哥們」，言辭真摯，外界解讀為向哥哥釋出善意。

▲哈珀在個人IG上對哥哥釋出善意。（圖／翻攝Instagram）



這些貼文原本僅對哈珀私人帳號的93名追蹤者可見，不過51歲的母親維多莉亞隨後將內容轉發至自己的IG限時動態，讓多達3350萬名粉絲都能看到，等於將這段溫情畫面公諸於眾，也讓家族動向再度成為焦點。

布魯克林不回應

據了解，現年26歲的布魯克林與妹妹近期並未保持聯繫，儘管傳聞他對哈珀向來抱持保護心態。他目前並未在IG上追蹤哈珀，也不清楚是否將其封鎖。面對妹妹的情人節示好，他未作出公開回應。

相較之下，布魯克林當天發布一則遲來的情人節貼文，向妻子妮可拉佩爾茲示愛，並寫下將「永遠保護並愛妳」的承諾，並沒有回應妹妹的柔情攻勢。