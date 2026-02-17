　
    • 　
>
政治

黃偉哲除夕夜赴2宮廟虔誠參拜！陳亭妃一同發紅包賀新年

▲▼黃偉哲除夕夜參拜。（圖／記者林東良翻攝）

▲黃偉哲除夕夜與陳亭妃等人至宮廟參拜。（圖／記者林東良翻攝）

記者柯振中／綜合報導

時值農曆除夕，台南市長黃偉哲16日深夜展開新春祈福行程，先後前往北區開基玉皇宮及中西區天壇虔誠參拜，在歲末年初之際，祈求風調雨順、市民平安，並親自發送馬年新春紅包，與守歲市民共享佳節喜悅。

除夕夜參拜祈福

黃偉哲表示，很高興能在守歲之際與市民朋友齊聚迎接新春。他祝福大家在嶄新的馬年裡，不僅全家和樂、身體健康，也能事業順遂、馬年行大運。

▲▼黃偉哲除夕夜參拜。（圖／記者林東良翻攝）

▲黃偉哲除夕夜與陳亭妃等人至宮廟參拜。（圖／記者林東良翻攝）

親發紅包　傳遞福氣

參拜後，黃偉哲於現場親自發送馬年新春紅包，將吉祥與祝福傳遞給市民，共同開啟充滿活力的新年篇章。

市府：服務不打烊

台南市政府表示，希望透過除夕祈福行程，為市民帶來整年的安定力量，也展現市府團隊在農曆新春期間服務不打烊、與市民共度平安好年的決心。

▲▼黃偉哲除夕夜參拜。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼黃偉哲除夕夜與陳亭妃等人至宮廟參拜。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼黃偉哲除夕夜參拜。（圖／記者林東良翻攝）

當晚活動現場洋溢濃厚春節氛圍，包括立法委員陳亭妃、市議員蔡宗豪、許至椿、沈震東、陳怡珍、立委林俊憲服務處代表、台南市議會議長邱莉莉代表及多位議員服務處代表均到場參與，共同向市民拜年。

 
02/14 全台詐欺最新數據

207 1 4251 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

張兆志揭「離婚許允樂內幕」
大樂透1.2億頭獎一注獨得！
彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！　全場狂喊：老祖宗保佑我

黃偉哲台南市長除夕祈福新春紅包宮廟參拜

